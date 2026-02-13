Fluminense intensifica investida por atacante do San Lorenzo-ARG

Fluminense intensifica investida por atacante do San Lorenzo-ARGAlexis Cuello é um dos alvos do Tricolor carioca, mas primeira investida foi negada pelo clube argentino
O Fluminense intensificou os esforços para contratar Alexis Cuello e apresentou uma nova investida financeira nos últimos dias. O jogador tem a aprovação da comissão técnica e pode reforçar a equipe. Diante do excelente desempenho do atacante no final de 2025, o jogador consolidou-se como um dos nomes mais cobiçados do San Lorenzo-ARG nesta janela de transferências.
A movimentação do clube carioca ocorre logo após rumores ligarem o atleta ao Boca Juniors-ARG, sinalizando uma disputa acirrada entre gigantes do continente. Na Argentina, o jogador é visto como um ativo forte no mercado.
De forma agressiva, a diretoria tricolor enviou duas propostas oficiais em um único dia para tentar selar o acordo com o clube argentino.
Inicialmente, o San Lorenzo rejeitou uma oferta de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,8 milhões), sob a justificativa de que o valor e as condições de pagamento eram insuficientes.
Em resposta imediata, o Fluminense subiu os valores para a casa dos 5 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do jogador. Agora, as diretorias discutem os detalhes finais, enquanto o atacante aguarda a definição do seu futuro profissional.
Camisa 9 é prioridade no Fluminense
Enquanto não consegue o acerto com Cuello, o Fluminense segue forte na busca por um centroavante. O técnico Luís Zubeldía comentou a necessidade de ter mais um jogador da posição no elenco.
LEIA MAIS: Fluminense encaminha renovação de Martinelli até o fim de 2030
“Temos o John Kennedy, que é muito importante, está muito maduro, fez um grande segundo tempo, e temos o Cano, que espero que tenhamos logo porque é super importante. Estamos tratando da melhor posição. Para chegar não depende só do que eu quero, mas também da outra parte. Com muita consciência estamos trabalhando, preciso de alguém que se encaixe no que eu faço. Creio que os argumentos têm que ser em cima do que precisamos. O John Kennedy é um atacante muito dinâmico. Vamos seguir trabalhando”, explicou.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.