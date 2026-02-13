Fluminense intensifica investida por atacante do San Lorenzo-ARG

Alexis Cuello é um dos alvos do Tricolor carioca, mas primeira investida foi negada pelo clube argentino / Crédito: Jogada 10

O Fluminense intensificou os esforços para contratar Alexis Cuello e apresentou uma nova investida financeira nos últimos dias. O jogador tem a aprovação da comissão técnica e pode reforçar a equipe. Diante do excelente desempenho do atacante no final de 2025, o jogador consolidou-se como um dos nomes mais cobiçados do San Lorenzo-ARG nesta janela de transferências. A movimentação do clube carioca ocorre logo após rumores ligarem o atleta ao Boca Juniors-ARG, sinalizando uma disputa acirrada entre gigantes do continente. Na Argentina, o jogador é visto como um ativo forte no mercado.



De forma agressiva, a diretoria tricolor enviou duas propostas oficiais em um único dia para tentar selar o acordo com o clube argentino.

Inicialmente, o San Lorenzo rejeitou uma oferta de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 20,8 milhões), sob a justificativa de que o valor e as condições de pagamento eram insuficientes.

Em resposta imediata, o Fluminense subiu os valores para a casa dos 5 milhões de dólares por 80% dos direitos econômicos do jogador. Agora, as diretorias discutem os detalhes finais, enquanto o atacante aguarda a definição do seu futuro profissional. Camisa 9 é prioridade no Fluminense Enquanto não consegue o acerto com Cuello, o Fluminense segue forte na busca por um centroavante. O técnico Luís Zubeldía comentou a necessidade de ter mais um jogador da posição no elenco. LEIA MAIS: Fluminense encaminha renovação de Martinelli até o fim de 2030