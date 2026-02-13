Fluminense encaminha renovação de Martinelli até o fim de 2030

Volante tem ido um dos destaque d equipe tricolor e já recebeu sondagens do futebol europeu / Crédito: Jogada 10

O Fluminense finaliza os últimos detalhes para oficializar a renovação contratual do volante Martinelli até o fim de 2030. Um dos principais pilares do elenco tricolor, o camisa 8 desperta o interesse constante do mercado europeu.



O que motivou a diretoria a acelerar o processo de valorização do atleta. Atualmente, o vínculo do jogador é válido até dezembro de 2027. Fluminense recusa propostas Nesta janela de transferências de 2026, o clube carioca adotou uma postura rígida e recusou diversas investidas pelo volante. Olympiacos-GRE, Besiktas-TUR, West Ham-ING e equipes do futebol árabe acenaram com ofertas próximas a 12 milhões de euros (cerca de R$ 74,4 milhões), mas a cúpula tricolor sequer abriu negociações.

Recentemente, o Flu barrou uma proposta ainda maior, de 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões), reafirmando que o jogador não é negociável, a menos que surja uma cifra considerada irrecusável.