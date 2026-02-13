Fluminense encaminha renovação de Martinelli até o fim de 2030

Fluminense encaminha renovação de Martinelli até o fim de 2030Volante tem ido um dos destaque d equipe tricolor e já recebeu sondagens do futebol europeu
O Fluminense finaliza os últimos detalhes para oficializar a renovação contratual do volante Martinelli até o fim de 2030. Um dos principais pilares do elenco tricolor, o camisa 8 desperta o interesse constante do mercado europeu.
O que motivou a diretoria a acelerar o processo de valorização do atleta. Atualmente, o vínculo do jogador é válido até dezembro de 2027.
Fluminense recusa propostas
Nesta janela de transferências de 2026, o clube carioca adotou uma postura rígida e recusou diversas investidas pelo volante. Olympiacos-GRE, Besiktas-TUR, West Ham-ING e equipes do futebol árabe acenaram com ofertas próximas a 12 milhões de euros (cerca de R$ 74,4 milhões), mas a cúpula tricolor sequer abriu negociações.
Recentemente, o Flu barrou uma proposta ainda maior, de 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões), reafirmando que o jogador não é negociável, a menos que surja uma cifra considerada irrecusável.
Além do peso estratégico nos bastidores, o desempenho técnico de Martinelli ratifica sua importância para o esquema do time.
Recentemente, o camisa 8 completou 300 jogos com a camisa do Fluminense. Do elenco, ele é o atleta com amis jogos. Paulo Henrique Ganso também chego a esta marca no clássico contra o Botafogo.
Destaque no clássico
A atuação de destaque no clássico contra o Botafogo, na última quinta-feira, reforçou o status do volante como peça crucial para a equipe. Internamente, a diretoria e a comissão técnica o enxergam como um ativo valioso, tanto pelo retorno esportivo quanto pelo potencial de liderança.
LEIA MAIS: Técnico do Fluminense comenta busca por um novo centroavante para o elenco
Com a extensão do contrato, o Fluminense espera afastar o assédio estrangeiro e garantir a permanência de um de seus principais nomes para as próximas temporadas.
O Tricolor volta a campo na segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), diante do Bangu, pelas quartas de final do Campeonato Carioca, no Maracanã.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.