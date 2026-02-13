Fim da novela: Nicollas fecha com o Dendele para a Kings League Brasil

A longa novela chegou ao fim. Nicollas Nascimento defenderá o Dendele no segundo split da Kings League Brasil. Depois de dias de indefinição e negociações cruzadas, o atacante optou por atuar no Toro Loko e colocou ponto final em uma transação que gerou debates intensos nos bastidores da liga. A história começou com Nicollas ligado ao Desimpain, que decidiu incluí-lo em uma troca com o Dibrados. No acordo, o clube comandado por Renato Vicente e Toguro recebeu o goleiro Guilherme Nascimento, enquanto o atacante passou a integrar o elenco liderado por Allan Stag e Lucas Tilty. Ainda assim, a definição do destino do jogador estava longe de acontecer.

A reviravolta no Mercato da Kings League Brasil Durante a transmissão do Mercato da Kings League Brasil, na terça-feira (10/2), G3X e Dendele tornaram público o interesse em contar com Nicollas. Segundo os dois clubes, havia um acordo verbal para que o atacante defendesse suas cores no segundo split, o que aumentou a tensão em torno do caso.

No dia seguinte, o G3X decidiu se retirar da disputa. A diretoria entendeu que não participaria de um leilão pelo atleta. Em paralelo, o Dibrados optou por acionar uma cláusula de proteção, com o objetivo de ganhar tempo e definir o futuro do jogador com mais segurança jurídica. A reviravolta final veio nesta quinta-feira (12/2). O Dibrados liberou Nicollas para acertar com o Dendele. Em live, Allan Stag e Luqueta explicaram que a vontade do atacante pesou na decisão. O desejo era claro, jogar no Toro Loko. Com isso, Nicollas Nascimento finalmente teve seu destino selado na Kings League Brasil. Assim, o foco muda. Livre das indefinições fora de campo, o atacante se prepara para assumir um papel importante no Dendele neste segundo split.