Felipe Anderson treina com o grupo e se aproxima de retorno ao Palmeiras

Meia sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no final de janeiro e está no final do processo de recuperação

Felipe Anderson participou de parte do treino do Palmeiras (13) com o restante do elenco nesta sexta-feira e está cada vez mais próximo de voltar a jogar. O meia, que atuou como coringa em uma das atividades do dia, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no final de janeiro.

Desde então, o jogador se tornou desfalque e passou a realizar trabalhos de recuperação na parte interna do CT. No início dessa semana, porém, o atleta voltou a trabalhar no gramado da Academia de Futebol, ainda cumprindo protocolo da chamada transição física. Esse é o último estágio de recuperação antes do retorno para um jogador lesionado.