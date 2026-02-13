Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Felipe Anderson treina com o grupo e se aproxima de retorno ao Palmeiras

Meia sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no final de janeiro e está no final do processo de recuperação
Felipe Anderson participou de parte do treino do Palmeiras (13) com o restante do elenco nesta sexta-feira e está cada vez mais próximo de voltar a jogar. O meia, que atuou como coringa em uma das atividades do dia, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no final de janeiro.

Desde então, o jogador se tornou desfalque e passou a realizar trabalhos de recuperação na parte interna do CT. No início dessa semana, porém, o atleta voltou a trabalhar no gramado da Academia de Futebol, ainda cumprindo protocolo da chamada transição física. Esse é o último estágio de recuperação antes do retorno para um jogador lesionado.

Para além do avanço na recuperação de Felipe Anderson, os jogadores que atuaram na vitória do Palmeiras sobre o Internacional fizeram trabalho regenerativo. Os demais jogadores participaram de uma prática de marcação e saída de jogo, além de um trabalho de seis contra seis em campo reduzido.

A escalação do Palmeiras para o duelo diante do Guarani, pela última rodada da primeira fase do Paulistão, deve ser definida somente na última atividade da semana, neste sábado (14). O jogo acontece no domingo (15), às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri. A tendência, porém, é que o Verdão atue com time reserva, já que está classificado para as quartas de final do estadual com antecedência.

 

