Ex-Flamengo, Antônio Neto vive excelente fase no futebol português

Jogador teve seu início de trajetória, em solo brasileiro, na base do Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

O atacante Antônio Neto é o principal nome do Leixões Sub-19 na 1º Divisão Júnior da AF Porto. Após marcar na goleada de 4 a 0 sobre o Arcozelo, o jogador luso-brasileiro que passou pelas categorias de base do Flamengo chegou a impressionante marca de 16 gols em 19 partidas. Não por acaso, o atleta de 17 anos sustenta a artilharia da competição de maneira isolada. “Fico muito feliz por viver esse momento, ajudando a equipe com gols e sendo o artilheiro do campeonato. Isso é resultado de muito trabalho no dia a dia, da confiança dos meus companheiros e da comissão técnica. Busco sempre dar o meu melhor todos os jogos e, felizmente, as coisas têm dado certo”, celebrou.

Antônio também valorizou a campanha que o Leixões vem fazendo no campeonato. Após 19 rodadas, o time se encontra na liderança, com 42 pontos, mesma pontuação do vice-líder (Padroense). Entretanto, o diferencial que coloca a representação de Matosinhos na ponta da competição é o saldo de gols mais positivo: 29 gols contra 17.