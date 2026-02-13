Emprestado pelo Flamengo, Viña é barrado no River Plate

Emprestado pelo Flamengo, Viña é barrado no River PlateLateral acumula expulsão e falhas em apenas quatro jogos pelo clube argentino
Matías Viña não começou bem sua passagem pelo River Plate, da Argentina. Em meio a crise do clube argentino, o lateral-esquerdo não deixou uma boa impressão nos primeiros jogos. Dessa forma, o técnico Marcelo Gallardo barrou o jogador, que está emprestado pelo Flamengo até o fim de 2026.
Em quatro jogos pelo River Plate, Viña soma 221 minutos. Entretanto, não foi bem. Afinal, foi expulso logo na segunda partida, aos 10 minutos do segundo tempo da vitória sobre Gimnasia La Plata. Já no terceiro jogo, falhou em um dos gols da derrota diante do Tigre por 4 a 1, em pleno Monumental de Ñúnez.
Nesta última quinta-feira (12), Viña entrou em campo aos 15 minutos do segundo tempo, na derrota diante do Argentinos Juniors por 1 a 0. Dessa forma, o lateral-esquerdo começou no banco de reservas pela primeira vez desde que chegou. Foi a segunda derrota consecutiva do River Plate na temporada.
Sem espaço no Flamengo, Viña foi emprestado para o River Plate até o fim de 2026. O lateral-esquerdo uruguaio, de 28 anos, tem contrato com o Rubro-Negro até dezembro de 2028. Atualmente, o técnico Filipe Luís conta com Alex Sandro e Ayrton Lucas como opções para a posição. Ao todo, ele soma 32 jogos, um gol e duas assistências com o Manto Sagrado.
