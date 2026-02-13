Emprestado pelo Flamengo, Viña é barrado no River Plate

Matías Viña não começou bem sua passagem pelo River Plate, da Argentina. Em meio a crise do clube argentino, o lateral-esquerdo não deixou uma boa impressão nos primeiros jogos. Dessa forma, o técnico Marcelo Gallardo barrou o jogador, que está emprestado pelo Flamengo até o fim de 2026.

Em quatro jogos pelo River Plate, Viña soma 221 minutos. Entretanto, não foi bem. Afinal, foi expulso logo na segunda partida, aos 10 minutos do segundo tempo da vitória sobre Gimnasia La Plata. Já no terceiro jogo, falhou em um dos gols da derrota diante do Tigre por 4 a 1, em pleno Monumental de Ñúnez.