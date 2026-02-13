Emerson Royal revela que recusou propostas para seguir no Flamengo

Emerson Royal revela que recusou propostas para seguir no FlamengoLateral-direito diz que houve ofertas de times de fora, mas que optou por permanecer para poder se provar na equipe
O lateral-direito Emerson Royal vem ganhando cada vez mais espaço no Flamengo. Após um ano conturbado de 2025, onde recebeu vaias da torcida, o jogador revelou receber propostas para deixar o clube.
Em entrevista divulgada nesta sexta-feira (13/2) pelo “ge”, o lateral afirmou que rechaçou tais ofertas por querer mostrar seu valor no Rubro-Negro. Dessa forma, disse “não” e permaneceu no Fla.
“Tive proposta, até mesmo antes de vir para o Flamengo, proposta de fora. Conversei com as pessoas do meu entorno e eu não queria sair agora. Tenho mais para entregar para o Flamengo, tenho que provar para mim mesmo”, disse.
Para ele, porém, tal afirmação existe por conta própria. Royal, afinal, disse que, para ser bem-sucedido no Flamengo, precisa, primeiro, de autoafirmação junto a si mesmo. Posteriormente, então, a aprovação virá interna e externamente.
“Eu digo sempre que não tenho que provar nada para ninguém de fora, quando você coloca essa expectativa é muito difícil porque divide opiniões. Então eu falei: eu tenho que provar para mim mesmo, tenho que mostrar o meu futebol 100% aqui e depois a gente vê”, afirmou.
O lateral já tem duas assistências em cinco partidas na temporada. Todas as cinco aparições foram como titular, levantando 405 minutos em 2026. Ele só não atuou os 90 minutos na partida contra o Inter, no dia 4 de fevereiro, quando saiu no intervalo para a entrada de Varela.
