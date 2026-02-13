Emerson Royal revela que recusou propostas para seguir no Flamengo

Lateral-direito diz que houve ofertas de times de fora, mas que optou por permanecer para poder se provar na equipe / Crédito: Jogada 10

O lateral-direito Emerson Royal vem ganhando cada vez mais espaço no Flamengo. Após um ano conturbado de 2025, onde recebeu vaias da torcida, o jogador revelou receber propostas para deixar o clube. Em entrevista divulgada nesta sexta-feira (13/2) pelo “ge”, o lateral afirmou que rechaçou tais ofertas por querer mostrar seu valor no Rubro-Negro. Dessa forma, disse “não” e permaneceu no Fla.

“Tive proposta, até mesmo antes de vir para o Flamengo, proposta de fora. Conversei com as pessoas do meu entorno e eu não queria sair agora. Tenho mais para entregar para o Flamengo, tenho que provar para mim mesmo”, disse. Para ele, porém, tal afirmação existe por conta própria. Royal, afinal, disse que, para ser bem-sucedido no Flamengo, precisa, primeiro, de autoafirmação junto a si mesmo. Posteriormente, então, a aprovação virá interna e externamente. “Eu digo sempre que não tenho que provar nada para ninguém de fora, quando você coloca essa expectativa é muito difícil porque divide opiniões. Então eu falei: eu tenho que provar para mim mesmo, tenho que mostrar o meu futebol 100% aqui e depois a gente vê”, afirmou.