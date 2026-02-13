Em alta no Corinthians, Bidu sonha com Seleção e ganha apoio de Dorival

Autor de um dos gols da vitória por 2 a 0 do Corinthians sobre o RB Bragantino, o lateral-esquerdo Matheus Bidu atravessa um dos momentos mais consistentes da carreira. Na noite de quinta-feira (12), enquanto recebia o prêmio de melhor jogador da partida, o atleta ouviu das arquibancadas pedidos por uma convocação para a Seleção Brasileira. Celebrado por torcedores e companheiros, Bidu não escondeu a emoção ao falar sobre o tema. Tratou a Seleção como um sonho legítimo, mas também como uma meta construída no dia a dia.

“Fico muito feliz pelo momento, vestir a camisa da Seleção é o sonho de todo atleta. Não vou mentir, sonho com isso. Representar meu país, vestir a camisa da Seleção é algo que todo atleta sonha. Venho trabalhando muito para isso e, quem sabe, um dia eu possa viver esse sonho”, disse.

Aos 26 anos, o lateral ainda não teve nenhuma convocação, nem mesmo nas categorias de base. O primeiro grande destaque nacional surgiu em 2019, quando defendeu o Guarani na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Naquela edição, o time de Campinas chegou à semifinal e caiu diante do São Paulo, que acabou campeão do torneio. Depois disso, Bidu passou pelo Cruzeiro antes de chegar ao Corinthians. No Parque São Jorge, no entanto, o início foi turbulento. O jogador chegou a figurar como última opção da posição e sequer foi inscrito no Campeonato Paulista de 2024. Aos poucos, porém, mudou o cenário e reconstruiu seu espaço. Matheus Bidu vive outro momento Desde o segundo semestre da temporada passada, quando esteve perto de deixar o clube, Bidu se firmou como peça-chave no setor ofensivo. Com frequência, aparece como válvula criativa do time, dividindo responsabilidades com Rodrigo Garro, Breno Bidon, Matheuzinho e Memphis Depay.

Aliás, o crescimento chamou a atenção da comissão técnica. O treinador Dorival Júnior destacou a evolução do lateral e o contexto coletivo que favoreceu o desempenho. “Quando cheguei, o Bidu era o terceiro jogador da posição […]. O Bidu vem se destacando desde o ano passado. Isso pontua o trabalho que vem sendo desenvolvido coletivamente, encontrando situações importantes, fazendo com que o crescimento dos jogadores aconteça”, afirmou. Dentro do elenco, os elogios também se multiplicam. Afinal, o zagueiro Gabriel Paulista foi direto ao comentar a possibilidade de Seleção.