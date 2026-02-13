De olho na Libertadores, jogadores do Botafogo viajam para Potosí para se adaptarem à altitude

Parte do elenco alvinegro irá para Potosí ainda na madrugada desta sexta-feira para se preparar para duelo na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Falta uma semana para a estreia do Botafogo na Libertadores. Entretanto, o Alvinegro já iniciou a preparação para encarar o Nacional de Potosí, pela segunda fase preliminar da competição continental. Após a derrota para o Fluminense, alguns jogadores já viajarão na madrugada desta sexta (13) para a cidade boliviana para iniciar a adaptação à altitude. O treinador Martín Anselmi trouxe a informação na coletiva, confirmada pelo diretor de futebol Léo Coelho, na zona mista do Maracanã. O clube ainda não definiu quais jogadores viajarão para a Bolívia e quais permancerão para encarar o Flamengo, no domingo (15), pelo Campeonato Carioca. Afinal, a comissão técnica realizará avaliações pós-jogo.

“Alguns jogadores vão viajar hoje mesmo para a altitude para estarem prontos. Nós precisamos também de jogadores para jogar contra o Flamengo. Temos que pensar bem como vamos fazer, qual elenco vai ficar para jogar contra o Flamengo. Para mim, é uma partida importante. E depois vamos falar do planejamento da viagem para a altitude. Já estamos trabalhando nisso”, destacou Anselmi.