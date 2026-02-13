Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

De olho na Libertadores, jogadores do Botafogo viajam para Potosí para se adaptarem à altitude

De olho na Libertadores, jogadores do Botafogo viajam para Potosí para se adaptarem à altitude

Parte do elenco alvinegro irá para Potosí ainda na madrugada desta sexta-feira para se preparar para duelo na Libertadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Falta uma semana para a estreia do Botafogo na Libertadores. Entretanto, o Alvinegro já iniciou a preparação para encarar o Nacional de Potosí, pela segunda fase preliminar da competição continental. Após a derrota para o Fluminense, alguns jogadores já viajarão na madrugada desta sexta (13) para a cidade boliviana para iniciar a adaptação à altitude.

O treinador Martín Anselmi trouxe a informação na coletiva, confirmada pelo diretor de futebol Léo Coelho, na zona mista do Maracanã. O clube ainda não definiu quais jogadores viajarão para a Bolívia e quais permancerão para encarar o Flamengo, no domingo (15), pelo Campeonato Carioca. Afinal, a comissão técnica realizará avaliações pós-jogo.

“Alguns jogadores vão viajar hoje mesmo para a altitude para estarem prontos. Nós precisamos também de jogadores para jogar contra o Flamengo. Temos que pensar bem como vamos fazer, qual elenco vai ficar para jogar contra o Flamengo. Para mim, é uma partida importante. E depois vamos falar do planejamento da viagem para a altitude. Já estamos trabalhando nisso”, destacou Anselmi.

O Botafogo terá pela frente o desafio da altitude, já que Potosí fica a 3.967 metros acima do nível do mar. Os jogadores que viajam na madrugadapermanecerão na  cidade para realizar a adaptação. Depois da partida no Carioca, o Alvinegro irá se concentrar em Sucre e fará uma viagem de três horas para o jogo na Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar