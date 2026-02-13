Cuiabano não estreia e Hugo Moura vira desfalque no Vasco

Cuiabano não estreia e Hugo Moura vira desfalque no VascoLateral está em fase de recondicionamento físico, volante sente dores musculares na coxa direita e não está apto para jogar pelo Cruz-Maltino
O Vasco finalizou sua preparação para enfrentar o Volta Redonda pelas quartas de final do Campeonato Carioca, neste sábado (14). A comissão técnica contará com praticamente todo o grupo disponível para o jogo única da etapa mata-mata do Estadual. No entanto, o lateral-esquerdo Cuiabano permanece como ausência na lista de relacionados e Hugo Moura passa a ser desfalque.
O novo camisa 66 retornou ao Brasil na última semana depois de rápida experiência pelo time sub-21 do Nottingham Forest. Em seguida, o reforço foi apresentado no CT Moacyr Barbosa e o Cruz-Maltino também já registrou o jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Entretanto, segundo avaliação da comissão, Cuiabano ainda não apresenta as condições físicas ideais para realizar sua estreia.
A equipe técnica prefere adotar postura cautelosa, evita acelerar etapas e contar com o jogador nas fases mais cruciais da temporada. Por isso, no cenário atual, o jogador passa por momento de recondicionamento físico. No caso de Hugo Mora, ele se tornou ausência por um incômodo muscular na coxa direita. O episódio, aliás, ocorreu no decorrer do aquecimento prévio ao clássico contra o Botafogo, em São Januário.
Panorama do Vasco antes de fase decisiva
A vitória sobre o Glorioso ajudou a afastar o cenário adverso e de cobranças. No entanto, o time permanece com desempenho irregular e ineficiência nas finalizações. Tais problemas foram os principais responsáveis pela derrota para o Bahia na terceira rodada do Campeonato Brasileiro.
Portanto, o desfecho trouxe novamente o contexto de desconfiança, já que o time entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. Com a retomada das cobranças por melhores desempenhos e resultados, Fernando Diniz provavelmente manterá o esboço do time titular que vem escalando nas últimas partidas.
O comandante precisará solucionar dúvida na lateral direita entre a manutenção de Puma Rodríguez ou o retorno de Paulo Henrique. Há também indefinição no ataque, já que Brenner e Spinelli disputam uma posição. Caso a opção seja por começar com o argentino, depois de atuar pela primeira vez com a camisa do Vasco, ele estreará entre os 11 iniciais. Deste modo, a equipe titular do Gigante da Colina deve ser composta por: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Paulo Henrique), Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner (Spinelli).
O resultado positivo é crucial para o Cruz-Maltino se classificar, de forma direta para as semifinais do Campeonato Carioca. Afinal, em caso de empate no tempo regulamentar a definição da vaga será em disputa por pênaltis. Vasco e Volta Redonda se enfrentam, às 21h30, em São Januário.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.