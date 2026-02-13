Cuiabano não estreia e Hugo Moura vira desfalque no Vasco

Lateral está em fase de recondicionamento físico, volante sente dores musculares na coxa direita e não está apto para jogar pelo Cruz-Maltino / Crédito: Jogada 10

O Vasco finalizou sua preparação para enfrentar o Volta Redonda pelas quartas de final do Campeonato Carioca, neste sábado (14). A comissão técnica contará com praticamente todo o grupo disponível para o jogo única da etapa mata-mata do Estadual. No entanto, o lateral-esquerdo Cuiabano permanece como ausência na lista de relacionados e Hugo Moura passa a ser desfalque. O novo camisa 66 retornou ao Brasil na última semana depois de rápida experiência pelo time sub-21 do Nottingham Forest. Em seguida, o reforço foi apresentado no CT Moacyr Barbosa e o Cruz-Maltino também já registrou o jogador no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Entretanto, segundo avaliação da comissão, Cuiabano ainda não apresenta as condições físicas ideais para realizar sua estreia.

A equipe técnica prefere adotar postura cautelosa, evita acelerar etapas e contar com o jogador nas fases mais cruciais da temporada. Por isso, no cenário atual, o jogador passa por momento de recondicionamento físico. No caso de Hugo Mora, ele se tornou ausência por um incômodo muscular na coxa direita. O episódio, aliás, ocorreu no decorrer do aquecimento prévio ao clássico contra o Botafogo, em São Januário.

Panorama do Vasco antes de fase decisiva A vitória sobre o Glorioso ajudou a afastar o cenário adverso e de cobranças. No entanto, o time permanece com desempenho irregular e ineficiência nas finalizações. Tais problemas foram os principais responsáveis pela derrota para o Bahia na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Portanto, o desfecho trouxe novamente o contexto de desconfiança, já que o time entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. Com a retomada das cobranças por melhores desempenhos e resultados, Fernando Diniz provavelmente manterá o esboço do time titular que vem escalando nas últimas partidas.