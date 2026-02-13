Corinthians vence o Atlético e estreia com vitória no Brasileirão Feminino

Brabas marcaram ainda na primeira etapa, sofreram um pouco na segunda etapa, mas conseguiram garantir o resultado em Belo Horizonte / Crédito: Jogada 10

As atuais campeãs brasileiras começaram a campanha no Brasileirão Feminino de 2026 com vitória. Na noite desta sexta-feira (13), o Corinthians bateu o Atlético Mineiro pelo placar mínimo, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Letícia Monteiro, na primeira etapa, marcou o único gol da partida. Com o resultado, as Brabas estreiam com vitória na competição, assim como Palmeiras e Flamengo, além de ampliarem para 17 a sequência de partidas invictas no Brasileirão. Já as Vingadoras retornam à elite do futebol feminino com derrota, após uma temporada na Série A2.

Na próxima rodada, o Corinthians fará sua primeira partida na Neo Química Arena, contra o Fluminense, na sexta-feira (20). No domingo (22), o Atlético vai até a Serra Gaúcha para encarar o Juventude.

Corinthians pressiona e sai na frente A partida começou com o Corinthians criando as primeiras oportunidades. Ivana chegou pela direita na área, cruzou para Vic Albuquerque, que chutou cruzado para fora. As Vingadoras reagiram com Anny Marabá, que arriscou da entrada da área e mandou para fora. Entretanto, as Brabas seguiam em cima. Weber tentou cortar cruzamento na área, mas afastou mal. A bola ficou com Érika, que cabeceou no canto e obrigou a goleira a se redimir com uma grande defesa. A pressão corinthiana seguiu e quase resultou em um gol em erro das adversárias. O Atlético saiu jogando mal, Ana Vitória recuperou a bola e tocou para Vic Albuquerque, que chutou para fora. Na sequência, Érika acertou um belo lançamento para Ivana, que arrancou pela direita, tirou a marcação e deu o passe para Letícia Monteiro, no meio da área, passou pela defesa e chuta parar abrir o marcador. As Vingadoras sentiram o gol e começaram a aparecer com mais perigo no ataque. Após cruzamento fechado, a bola foi no travessão. Na sobra, Giovanna Barraca mandou de primeira e Érika evitou o empate em cima da linha.