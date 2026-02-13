Corinthians perde Bidon e André por lesão, mas Dorival projeta retorno rápido

O Corinthians ganhou novos problemas médicos antes do duelo contra o RB Bragantino, na quinta-feira (12), pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior não contou com dois titulares do meio-campo. Afinal, Breno Bidon e André ficaram fora por lesão. Bidon sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita logo após o clássico com o Palmeiras. André, por outro lado, apresentou uma contusão ligamentar no tornozelo esquerdo. Apesar do impacto imediato, o clube trabalha com a expectativa de afastamento curto para ambos.

Em entrevista coletiva após o jogo contra o Massa Bruta, Dorival demonstrou otimismo ao tratar do retorno da dupla e explicou a dificuldade em lidar com o volume recente de problemas físicos no elenco.

“É difícil ter um parâmetro. Espero que seja o mais rápido possível [volta de Bidon e André. Acredito que em uma semana ou no máximo dez dias vamos tê-los em condições”, disse o treinador. “Recebemos o Allan depois de uma negociação difícil, mas de repente ficamos sem Kaio César, o Martínez e agora André e Bidon. Ontem, não tivemos Charles no treino. O Allan fez apenas 30 minutos de trabalho e já se colocou à disposição. Temos problemas no dia a dia. Quando a gente fala de ter um elenco mais composto, é em razão disso. Temos dificuldades na montagem e recomposição do time de um jogo para o outro”, acrescentou. Caso de Bidon preocupa os médicos O caso de Breno Bidon ganhou atenção especial após a derrota no clássico. Ainda no primeiro tempo, o meia demonstrou incômodo e chegou a levar a mão à coxa, mas seguiu em campo até os minutos finais, sendo substituído apenas aos 42 da etapa complementar.

“Consultamos o jogador, ele disse que estava suportando. Questionamos no intervalo, mas ele disse que estava bem, que retornaria. Acabou que depois da partida, no dia seguinte, ele teve a condição agravada. Fizemos o nosso papel de perguntar se era um problema mais sério, a percepção é do atleta, não posso interferir. Era impossível fazer uma alteração naquele momento. É muito complicado, não tem como mensurar”, afirmou. Como está o DM do Corinthians Além de Bidon e André, o Corinthians segue sem Kaio César, que trata uma lesão na coxa direita, e Hugo, que passou por cirurgia no joelho direito. Já José Martínez, com ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, encaminha a rescisão contratual. Em contrapartida, Dorival espera reforços no curto prazo. O lateral Angileri avança no processo de recondicionamento físico, enquanto Zakaria Labyad começa a ser integrado às atividades com bola.

“Gostaria de tê-lo para ontem, mas é a mesma situação dos jogadores que chegaram por último. Precisamos ter um cuidado maior, condicioná-los, para depois ter todo o grupo à disposição”, afirmou o técnico sobre Angileri. Sobre Labyad, que ainda aguarda anúncio oficial, Dorival adotou um tom mais confiante. “Com relação ao Zakaria, nós estamos conhecendo aos poucos. Ainda está readquirindo a condição física, estamos tentando acelerar, já inserindo os primeiros trabalhos com bola. A expectativa é muito positiva”, concluiu.