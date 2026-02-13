Corinthians encaminha saída de Cacá para o Vitória

Defensor do Timão vai chegar por empréstimo com cláusula de compra condicionada e vai em busca de mais minutos / Crédito: Jogada 10

O Vitória está próximo de oficializar mais um reforço para a temporada 2026. O clube baiano avançou nas negociações com o Corinthians e está próximo de acertar o empréstimo do zagueiro Cacá até o fim do ano. A movimentação, divulgada inicialmente pelo Canal do Dinâmico, partiu de uma indicação direta do técnico Jair Ventura. Afinal, o treinador buscava mais uma opção experiente para o setor defensivo. O acordo entre os clubes prevê ainda uma obrigação de compra caso o Vitória permaneça na Série A e o defensor atinja uma meta pré-estabelecida de partidas disputadas.

Assim, com o entendimento entre as diretorias selado, o Rubro-Negro agora aguarda apenas os ajustes finais com o estafe do jogador para concluir a operação e anunciar oficialmente a contratação.

Aos 26 anos, Cacá chega a Salvador para disputar espaço em um setor bastante concorrido. Atualmente, Jair Ventura conta com Riccieli, Edu, Camutanga, Neris, Zé Marcos e Luan Cândido, além dos jovens Edenilson e Diogo Silva. Na temporada, o zagueiro atuou apenas uma vez pelo Corinthians. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, o defensor acumulou experiências fora do país, com passagem pelo futebol japonês, antes de retornar ao Brasil e atuar pelo Athletico. Ele chegou ao Corinthians em 2024. Na negociação com o Timão, o clube paulista investiu R$ 24 milhões para adquirir 90% dos direitos econômicos do atleta. Cacá tem contrato válido até o fim de 2028 e soma 71 partidas com a camisa alvinegra, com oito gols e uma assistência. Além disso, ele conquistou a Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil.