Com golaço de Modric, Milan vence o lanterna Pisa fora de casa

Craque anota gol da vitória por 2 a 1 aos 40' da etapa final, salvando a pele de Fullkrüg, que perdera pênalti; time segue perseguindo a Inter / Crédito: Jogada 10

O Milan segue na perseguição à liderança do Campeonato Italiano. Nesta sexta-feira (13/2), mesmo jogando fora de casa – no estádio Romeo Anconetani -, o time rossonero venceu o Pisa, por 2 a 1, e ampliou a invencibilidade para 23 jogos na Serie A. Foi graças a golaço de Modric, já na reta final do prélio. Loftus-Cheek (Milan) e Loyola (Pisa) também marcaram no jogo, que abriu a 25ª rodada da Serie A. De quebra, o clube rossonero também chegou aos 53 pontos, encurtando a distância para a Inter de Milão, líder com 58. E se o Milan segue com apenas uma derrota, o Pisa mantém-se na lanterna com uma única vitória até o momento na competição. São apenas 15 pontos, seis a menos que o Lecce, primeiro time fora do Z3.

Milan joga mal, mas consegue os três pontos Apesar do favoritismo claro, o Milan não conseguiu transferir a superioridade de seu elenco em grandes chances. Mas, ainda assim, o time saiu na frente, aos 39′. Athekame fez cruzamento fantástico da direita, e Loftus-Cheek subiu no quinto andar para testar para baixo e fazer um belo gol em Pisa. Na etapa final, a vida dos visitantes poderia ficar mais fácil. Afinal, Rabiot marcou e fez 2 a 0. No entanto, o gol foi anulado. Pouco depois, aos 11′, foi a vez de Fullkrüg desperdiçar pênalti (chutou na trave) e manter o jogo em aberto. Era tudo o que o Pisa queria. Aos 26′, Felipe Loyola aproveitou que Pavlovic se confundiu todo, ficou de cara para Maignan e empatou a partida. Foi o primeiro gol do chileno pelo novo clube. Mas o Milan tem um tal de Luka Modric em seu elenco. O craque pegou a bola da intermediária e tocou para Ricci na zona perigosa. Ela sobrou para o próprio croata, que se livrou do zagueiro e tocou de cavadinha para fazer um lindo gol, aos 40′. Ainda deu tempo para Rabiot levar cartão vermelho, aos 45+1′, deixando o Milan com um a menos. Não faria falta: a experiente equipe milanista “soube sofrer” e conseguiu sair de Pisa com os (importantes) três pontos na bagagem.