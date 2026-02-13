Com derrota do Bragantino, futebol brasileiro tem apenas seis invictos nas Séries A e B

Após início antecipado, primeira divisão nacional tem somente o Bahia ainda sem derrotas no ano. Tricolor está no G4 do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Em meio ao início da temporada de 2026 do futebol brasileiro, restam somente seis equipes, dentre as séries A e B, que ainda não sabem o que é perder no ano. Com o início da primeira divisão em janeiro, apenas o Bahia, dentre os times da elite nacional, segue invicto em 2026 – o Bragantino também ostentava tal marca até a derrota por 2 a 0 na noite da última quinta-feira (12) para o Corinthians. O time baiano, inclusive, figura no G4 da competição, com os mesmos sete pontos de Palmeiras, São Paulo e Fluminense. Já entre os clubes da Série B, que se inicia somente em março, cinco equipes ainda não perderam na temporada. Ainda no Nordeste, um dos invictos é o Fortaleza, com quatro vitórias e três empates em sete jogos. Aliás, o clube passa por uma reformulação interna comandada por Pedro Martins, o novo CEO da SAF. A folha salarial, que antes era de R$ 12 milhões, caiu para cerca de R$ 5 milhões para garantir que o clube tenha saúde financeira no futuro.

Diante da saída de 15 atletas para se adequar à nova realidade, o clube também anunciou a chegada do experiente treinador Tiago Carpini para comandar o grupo, além de anunciar outros reforços para o time, com foco em um perfil mais jovem, competitivo e adaptado à realidade da Série B.

“Já conseguimos dar passos importantes para a evolução e reorganização do clube nessas últimas semanas, com muito trabalho, união e responsabilidade. Sabemos que ainda há muitos desafios pela frente, mas seguimos firmes e convictos de que vamos recolocar o Fortaleza no lugar que lhe é de direito”, destacou Pedro Martins. Juventude tem desafio pesado no Gauchão No Sul, o Juventude também faz bonito e segue sem perder, com as mesmas quatro vitórias e três empates em sete partidas. A invencibilidade após sete confrontos dá ao Juventude a calma necessária para entrosar os novos reforços sem a pressão de resultados ruins. A ideia é usar essa estabilidade para fortalecer o elenco e chegar bem preparado para a Série B que vem pela frente no mês de março, mantendo a tradição de ser um time difícil de ser batido dentro de casa. Além disso, o clube está classificado para a semifinal do Gauchão, contra o Grêmio. Já o Londrina soma oito jogos disputados, com quatro vitórias e quatro empates. Nesta temporada, o clube passou por uma reformulação e contratou 20 atletas para o elenco. Dessa maneira, o Tubarão vive um momento de confiança, com o melhor início de temporada em 30 anos. O clube foca em uma administração profissional para colher frutos a longo prazo. O projeto é conduzido pela Squadra Sports, pioneira no modelo de gestão multi-clubes no país, sob o comando de Guilherme Bellintani. O executivo liderou a transição do Bahia para o Grupo City.