City x Salford: onde assistir, escalações e arbitragem

City x Salford: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 4ª fase da Copa da Inglaterra (FA Cup)
O City recebe o Salford neste sábado (14), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 4ª fase da Copa da Inglaterra, a FA Cup. O duelo acontece no Etihad Stadium e coloca frente a frente o poderoso clube de Manchester diante de um adversário da quarta divisão inglesa.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o City
O City vive bom momento e venceu quatro dos últimos cinco jogos. Entre eles, um triunfo de virada por 2 a 1 sobre o Liverpool, em Anfield, que manteve o time firme na disputa pelo título da Premier League com o Arsenal. Além disso, o time já garantiu vaga nas oitavas de final da Champions e ainda vai disputar a final da Copa da Liga Inglesa.
Na Copa da Inglaterra, o time avançou com autoridade na fase anterior ao aplicar uma goleada histórica de 10 a 1 sobre o Exeter City.
Para o duelo deste sábado, a tendência é que o técnico Pep Guardiola preserve alguns titulares e utilize uma formação alternativa, de olho na sequência da temporada. Ao mesmo tempo, o treinador segue sem poder contar com Gvardiol, Kovacic, Doku e Savinho, todos lesionados.
Como chega o Salford
Por outro lado, o Salford chega como azarão. A equipe, que disputa a quarta divisão inglesa, vem de derrota por 1 a 0 para o Accrington Stanley. No campeonato nacional, ocupa a sexta posição e ainda mantém chances de brigar pelo acesso.
Na etapa anterior da Copa da Inglaterra, o Salford superou o Swindon Town por 3 a 2.
