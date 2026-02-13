Chelsea goleia o Hull City e avança na Copa da Inglaterra

Pedro Neto marca três vezes, incluindo um gol olímpico, Estêvão deixa o dele e time londrino garante vaga nas oitavas de final

O Chelsea não tomou conhecimento do Hull City e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa da Inglaterra. O time londrino venceu por 4 a 0 nesta sexta-feira (13) com grande atuação de Pedro Neto, autor de um hat-trick, sendo um dos gols olímpico, enquanto o brasileiro Estêvão completou a goleada. Outro destaque foi o centroavante Delap, que distribuiu três assistências na partida.

Apesar de ter desperdiçado uma chance clara aos 15 minutos do primeiro tempo, quando driblou o goleiro Phillips e não conseguiu concluir, Estêvão teve boa atuação. O jovem brasileiro acertou mais de 90% dos passes, finalizou duas vezes e levou perigo em jogadas individuais.

O Chelsea volta a campo pela Copa da Inglaterra no dia 7 de março, pelas oitavas de final. Antes disso, encara o Burnley, em 21 de fevereiro, pela 27ª rodada da Premier League.

O jogo

O Chelsea controlou o primeiro tempo contra o Hull City, com ampla posse de bola e mais finalizações, porém criou poucas chances claras. As melhores oportunidades foram com Estêvão e Delap, e o gol saiu somente aos 40 minutos, em um belo chute de fora da área de Pedro Neto, após boa jogada coletiva. O brasileiro ainda perdeu uma chance claríssima aos 15 minutos, em um lance em que chegou a driblar o goleiro Phillips, mas errou o alvo.

A segunda etapa, no entanto, foi diferente. O Chelsea manteve o domínio da partida, mas as chances criadas acabaram sendo transformadas em gol. Pedro Neto brilhou ao balançar a rede mais duas vezes, sendo uma delas com gol olímpico, enquanto o brasileiro Estevão completou a goleada dos Blues.