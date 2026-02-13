Cauly chega para fazer exames e assinar com o São Paulo

Meia-atacante ressalta longa negociação para conseguir ser liberado e fala das dicas que recebeu de Nestor, Michel Araújo e Rogério Ceni / Crédito: Jogada 10

O meio-campista Cauly desembarcou em São Paulo na noite desta quinta-feira (12) para concluir os últimos passos antes de se tornar reforço do Tricolor Paulist. O jogador passará por exames médicos e, na sequência, assinará contrato para integrar o elenco na temporada. Logo ao chegar ao aeroporto, Cauly demonstrou entusiasmo com o novo desafio. Sem esconder a ansiedade, o meia destacou a vontade de entrar em campo o quanto antes, mas também ressaltou a paciência nas conversas. Afinal, as negociações entre os clubes se estenderam por cerca de um mês e meio até o acerto final.

“É muita felicidade. Estou ansioso de começar logo. Eu acho que foi quase um mês e meio de conversa, então hoje eu estou muito feliz de estar aqui. Com certeza não vai faltar profissionalismo e dedicação. Eu acho que sei jogar bola, todo mundo sabe”, afirmou.

Bastidores e primeiros contatos Antes mesmo de desembarcar, Cauly buscou referências dentro do elenco são-paulino. O jogador conversou com antigos companheiros, como Rodrigo Nestor e Michel Araújo, e também citou a relação próxima com Rogério Ceni, com quem trabalhou no Bahia. “Falei bastante com o Nestor, que eu tenho uma relação muito boa, com o Michel. Rogério também… A gente sempre teve uma conexão muito boa, né? Um cara que eu respeito muito, que me ajudou bastante”, explicou. O contato com o atual treinador do São Paulo ainda não aconteceu. Mesmo assim, o meia deixou claro o objetivo de acelerar a adaptação ao novo ambiente.

“Chegar e me adaptar o mais rápido possível. Estou ansioso para conhecer o grupo. Conhecer o treinador também, que eu ainda não tive a chance de falar”, disse. Detalhes do acordo com o São Paulo São Paulo e Bahia fecharam um acordo por empréstimo até o fim do ano. O custo da cessão foi estipulado em 500 mil euros. Além disso, o contrato prevê uma obrigação de compra no valor de 2 milhões de euros caso Cauly atue por, no mínimo, 45 minutos em 25 partidas. O valor do empréstimo será compensado por pendências financeiras entre os clubes. O Bahia receberá o montante como abatimento de dívidas do São Paulo referentes às compras definitivas de Rodrigo Nestor e Michel Araújo.