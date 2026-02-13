Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Carlos Carvalhal recusa Atlético e clube segue busca por estrangeiro

Carlos Carvalhal recusa Atlético e clube segue busca por estrangeiro

Treinador português não pretende assumir trabalhos até o meio do ano; Galo prioriza técnico de fora e adota cautela após saída de Sampaoli
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Atlético procurou o técnico Carlos Carvalhal nas últimas horas, mas ouviu uma resposta negativa. O treinador português avisou que não pretende assumir nenhum trabalho até o meio do ano. Segundo apuração, questões familiares pesam na decisão e impedem o acerto neste momento. Carvalhal está livre no mercado desde que deixou o Braga, de Portugal.

Esta não foi a primeira investida do clube no profissional. O Galo já havia tentado Carvalhal antes de fechar com Sampaoli na temporada passada. Naquela época, o treinador agradeceu o interesse, mas priorizou projetos na Europa. Oficialmente, o Atlético não comenta a procura por um novo comandante.

Atlético tem perfil estrangeiro e critérios rigorosos

Apesar da recusa, a diretoria mantém o perfil desejado bem definido. O Atlético prioriza, novamente, a contratação de um técnico estrangeiro. O objetivo principal é encerrar a alta rotatividade de profissionais no cargo. Desde o sucesso de Cuca em 2021, o clube trocou de comando em todas as temporadas seguintes.

Contudo, a cúpula alvinegra adota cautela e não tem pressa para fechar o negócio. A direção avalia aspectos técnicos, financeiros e, principalmente, comportamentais. A intenção é evitar os desgastes recentes vividos com Sampaoli que culminaram em sua demissão. O argentino teve problemas de relacionamento e divergiu sobre diretrizes de reforços, algo que o clube não quer repetir.

Enquanto a diretoria trabalha no mercado, o foco em campo segue no Estadual. O interino Lucas Gonçalves comandará a equipe contra o Itabirito neste fim de semana. O Atlético tenta garantir a vaga na semifinal do Campeonato Mineiro e aproveitará a semana livre para treinos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar