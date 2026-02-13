Carlos Carvalhal recusa Atlético e clube segue busca por estrangeiro

Treinador português não pretende assumir trabalhos até o meio do ano; Galo prioriza técnico de fora e adota cautela após saída de Sampaoli / Crédito: Jogada 10

O Atlético procurou o técnico Carlos Carvalhal nas últimas horas, mas ouviu uma resposta negativa. O treinador português avisou que não pretende assumir nenhum trabalho até o meio do ano. Segundo apuração, questões familiares pesam na decisão e impedem o acerto neste momento. Carvalhal está livre no mercado desde que deixou o Braga, de Portugal. Esta não foi a primeira investida do clube no profissional. O Galo já havia tentado Carvalhal antes de fechar com Sampaoli na temporada passada. Naquela época, o treinador agradeceu o interesse, mas priorizou projetos na Europa. Oficialmente, o Atlético não comenta a procura por um novo comandante.

Atlético tem perfil estrangeiro e critérios rigorosos Apesar da recusa, a diretoria mantém o perfil desejado bem definido. O Atlético prioriza, novamente, a contratação de um técnico estrangeiro. O objetivo principal é encerrar a alta rotatividade de profissionais no cargo. Desde o sucesso de Cuca em 2021, o clube trocou de comando em todas as temporadas seguintes.