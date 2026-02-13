Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caixa tenta localizar Tulio Maravilha há uma década para seguir com processo

Banco ingressou na Justiça em 2014, mas ainda depende de citação formal para avançar em processo contra o ex-jogador
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O nome de Túlio Maravilha voltou ao noticiário não só pela fala polêmica envolvendo a filha, mas também por uma questão que se arrasta há mais de uma década nos bastidores da Justiça Federal. Isso porque, desde 2014, a Caixa Econômica Federal move — sem sucesso — ação para cobrar um empréstimo consignado contratado pelo ídolo do Botafogo em 2009.

O impasse para o avanço da ação não gira em torno do contrato, mas da localização ao ex-atacante. Não há valores atualizados do débito, mas sabe-se que a quantia era de R$ 47.581,13 quando a ação começou, ou seja, antes dos juros e correção monetária.

Para que o processo avance, é necessário que o ex-jogador seja citado formalmente — o que ainda não ocorreu devido ao problema de localização. O Judiciário só poderá seguir para etapas como eventual bloqueio ou execução a partir da comunicação oficial com o réu.

Prazo e buscas a Tulio Maravilha

A Caixa buscou endereços vinculados ao ex-jogador no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Goiânia, mas, ainda segundo o O Globo, sem sucesso. Em agosto de 2023, a 4ª Vara Federal de Goiás determinou novas medidas e solicitou a concessionárias de serviços públicos e empresas de telefonia dados associados ao CPF do ex-atleta.

Após a eventual citação formal, o ex-jogador receberá da Justiça um prazo de 15 dias para quitar a dívida. A Caixa ainda chegou a solicitar que a notificação ocorresse via edital, mas o juízo avaliou que ainda existem alternativas para localizá-lo.

O processo segue formalmente ativo enquanto a citação não ocorre, mas sem evolução prática.

Fala polêmica

A família do ex-jogador esteve no centro de uma polêmica recente na web. Isso porque a filha do astro, Tulianne Maravilha, falou publicamente sobre ter ‘recusado’ vagas de duas universidades públicas em que foi aprovada. Segundo a mãe da jovem, Cristiane Maravilha, a família optou por uma faculdade particular para “manter os valores familiares”.

Túlio pontuou que a distância e o trânsito por áreas de conflito poderiam ser um desafio e reclamou de problemas estruturais nas universidades públicas.

“A federal aqui está bem precária, tem greve. Então várias vezes você vê parado, a estrutura. A gente vê os noticiários e são os piores possíveis. Então por isso a gente priorizou para que ela pudesse ficar mais perto e em uma faculdade particular”, declarou.

