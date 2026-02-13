Caixa tenta localizar Tulio Maravilha há uma década para seguir com processo

Banco ingressou na Justiça em 2014, mas ainda depende de citação formal para avançar em processo contra o ex-jogador / Crédito: Jogada 10

O nome de Túlio Maravilha voltou ao noticiário não só pela fala polêmica envolvendo a filha, mas também por uma questão que se arrasta há mais de uma década nos bastidores da Justiça Federal. Isso porque, desde 2014, a Caixa Econômica Federal move — sem sucesso — ação para cobrar um empréstimo consignado contratado pelo ídolo do Botafogo em 2009. O impasse para o avanço da ação não gira em torno do contrato, mas da localização ao ex-atacante. Não há valores atualizados do débito, mas sabe-se que a quantia era de R$ 47.581,13 quando a ação começou, ou seja, antes dos juros e correção monetária.

Para que o processo avance, é necessário que o ex-jogador seja citado formalmente — o que ainda não ocorreu devido ao problema de localização. O Judiciário só poderá seguir para etapas como eventual bloqueio ou execução a partir da comunicação oficial com o réu.

Prazo e buscas a Tulio Maravilha A Caixa buscou endereços vinculados ao ex-jogador no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Goiânia, mas, ainda segundo o O Globo, sem sucesso. Em agosto de 2023, a 4ª Vara Federal de Goiás determinou novas medidas e solicitou a concessionárias de serviços públicos e empresas de telefonia dados associados ao CPF do ex-atleta. Após a eventual citação formal, o ex-jogador receberá da Justiça um prazo de 15 dias para quitar a dívida. A Caixa ainda chegou a solicitar que a notificação ocorresse via edital, mas o juízo avaliou que ainda existem alternativas para localizá-lo. O processo segue formalmente ativo enquanto a citação não ocorre, mas sem evolução prática.