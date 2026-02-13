Bruno Guimarães sofre lesão grave e será desfalque na Seleção

Bruno Guimarães sofre lesão grave e será desfalque na SeleçãoVolante sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficará de fora dos dois últimos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo
O volante Bruno Guimarães virou um desfalque certo para os últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo. O jogador saiu machucado na partida contra o Tottenham, na última terça-feira (10), e teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A expectativa é que o atleta fique dois meses em recuperação.
De acordo com o jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, Bruno viajará para o Brasil e realizará seu tratamento com Rodrigo Lasmar, médico da Seleção. Com isso, a comissão técnica de Carlo Ancelotti conseguirá acompanhar de perto a recuperação de um dos titulares da equipe.
Bruno Guimarães vem de uma grande temporada com a camisa do Newcastle. O volante atuou em 35 partidas, marcou seis gols e deu nove assistências. Assim, o jogador se firmou como um dos principais nomes do Brasil às vésperas da Copa do Mundo.
A próxima convocação da Seleção deve acontecer no dia 16 de março. O Brasil enfrenta a França, no dia 26 de março, e a Croácia, no dia 31, nos Estados Unidos, nos últimos desafios antes da Copa do Mundo. Além de Bruno Guimarães, Ancelotti não deve contar com o zagueiro Éder Militão, que se recupera de uma ruptura no bíceps femoral da perna esquerda.
