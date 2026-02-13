Bruno Guimarães sofre lesão grave e será desfalque na Seleção

Volante sofreu uma lesão na coxa esquerda e ficará de fora dos dois últimos amistosos do Brasil antes da Copa do Mundo

O volante Bruno Guimarães virou um desfalque certo para os últimos amistosos da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo. O jogador saiu machucado na partida contra o Tottenham, na última terça-feira (10), e teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. A expectativa é que o atleta fique dois meses em recuperação.

De acordo com o jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN, Bruno viajará para o Brasil e realizará seu tratamento com Rodrigo Lasmar, médico da Seleção. Com isso, a comissão técnica de Carlo Ancelotti conseguirá acompanhar de perto a recuperação de um dos titulares da equipe.