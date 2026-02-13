Botafogo x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam pela primeira rodada desta edição do Campeonato Brasileiro Feminino
Botafogo e Juventude se enfrentam neste sábado (14), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. A entrada do público é, aliás, gratuita no Colosso do Subúrbio.
Onde assistir
A CBF ainda não divulgou o canal de transmissão da partida. A entidade, contudo, assegurou que todos os jogos terão imagens.
Como chega o Botafogo
As Gloriosas estão de volta à elite após um vice-campeonato do Brasileirão Feminino A-2. Para não fazer feio na competição nacional, o Mais Tradicional anunciou reforços pontuais. A saber: a atacante Shashá (ex-Grêmio), a zagueira Debiasi (ex-Internacional) e a volante Zóio (ex-Internacional).
Como chega o Juventude
As Esmeraldinas disputam a Série A pela segunda vez consecutiva, algo que configura uma grande vitória para o clube da Serra Gaúcha. Para não ser coadjuvante no Brasileirão, o Juventude atacou o mercado e trouxe dez novas jogadoras, sendo a principal delas a lateral-direita Fretes.
JUVENTUDE x BOTAFOGO
Campeonato Brasileiro Feminino – Rodada 1
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 14/02/2026, às 21h (de Brasília)
BOTAFOGO: Yasmim; Sinara (Bonfanti), Cosmann (Thaiane), Debiasi e Natane; Kika Brandino, Bove e Bebê; Tailane (Shashá), Tipa e Carol. Técnico: Léo Goulart
JUVENTUDE: May; Fretes, Emília, Apoliana (Kreski) e Ladaga; Silva (Tefinha), Baião e Aninha (Calazans); Teté, Figueiredo e Loirão. Técnico: Luciano Brandalise
Árbitra: Thayslane de Melo Costa (SE)
Auxiliares: Fabiana Nobrega Pitta (RJ) e Beatriz Geraldini de Sousa (RJ)
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.