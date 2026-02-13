Botafogo vê pressão aumentar antes de sequência decisiva

Botafogo vê pressão aumentar antes de sequência decisivaAlvinegro sofreu a quarta derrota seguida na temporada antes de decisões contra Flamengo e Nacional Potosí, da Bolívia
O Botafogo já vive sua primeira turbulência sob o comando do técnico Martin Anselmi. Afinal, o Alvinegro perdeu o terceiro clássico da temporada e vive jejum contra os rivais desde a chegada do treinador argentino. Além disso, o Glorioso sofreu a quarta derrota seguida no ano — e também a quarta em cinco jogos contra times da Série A do Brasileirão.
O momento turbulento ocorre antes de uma sequência decisiva. Afinal, o Botafogo enfrenta o Flamengo, no domingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca, e depois encara o Nacional Potosí, quarta-feira (18), às 21h30, na Bolívia, pela fase prévia da Libertadores. Dessa forma, são duas oportunidades de recuperar a confiança.
Neste momento, há desconfiança de parte da torcida com o trabalho de Martin Anselmi. No clássico contra o Fluminense, por exemplo, o Botafogo pouco ameaçou mesmo com um a mais, além de correr risco de perder por um placar maior. Por outro lado, outra ala acredita na recuperação e no desenvolvimento do trabalho do treinador argentino.
Em 2026, o Botafogo perdeu quatro de cinco jogos contra times da Série A do Brasileirão. Entre eles, foram três clássicos, incluindo dois para o Fluminense. A única vitória aconteceu contra o Cruzeiro, que ainda não se encontrou sob o comando de Tite. Contudo, há o entendimento que os problemas financeiros prejudicaram Anselmi e há confiança na reviravolta.
