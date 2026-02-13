Botafogo vê pressão aumentar antes de sequência decisiva

O Botafogo já vive sua primeira turbulência sob o comando do técnico Martin Anselmi. Afinal, o Alvinegro perdeu o terceiro clássico da temporada e vive jejum contra os rivais desde a chegada do treinador argentino. Além disso, o Glorioso sofreu a quarta derrota seguida no ano — e também a quarta em cinco jogos contra times da Série A do Brasileirão.

O momento turbulento ocorre antes de uma sequência decisiva. Afinal, o Botafogo enfrenta o Flamengo, no domingo (15), às 17h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelas quartas de final do Carioca, e depois encara o Nacional Potosí, quarta-feira (18), às 21h30, na Bolívia, pela fase prévia da Libertadores. Dessa forma, são duas oportunidades de recuperar a confiança.