Botafogo tem o jogador sub-20 mais valioso da América do Sul

Montoro é a grande joia do futebol sul-americano. Meia é o trunfo do Mais Tradicional na Copa Libertadores / Crédito: Jogada 10

Um dos principais destaques do Botafogo, o argentino Montoro é o jogador sub-20 mais valioso de toda a América do Sul, descobriu um levantamento do site “Bolavip Brasil”. O Alvinegro estreará na Libertadores nesta quarta-feira (18), contra o Nacional Potosí (BOL), apostando no talento do Monstrinho para avançar na competição. Entre as três promessas mais valiosas, nenhum brasileiro. O camisa 10 alvinegro tem seu valor de mercado estipulado em 10 milhões de euros (cerca de R$ 61,7 milhões). Ao seu lado, emprestado pelo Chelsea (ING) ao River Plate, da Argentina, está o equatoriano Páez, de 18 anos. O time argentino, contudo, não disputa a Copa Libertadores deste ano.

Montoro tem sido decisivo no time carioca desde sua chegada, em junho do ano passado. Titular absoluto da equipe, o jovem jogador revelado pelo Vélez Sarsfield atuou em 28 jogos, com cinco gols e cinco assistências.

Atrás de Monstrinho e de Páez aparece outro jogador que defende um clube brasileiro. Arroyo, do Cruzeiro, está avaliado em 9 milhões de euros (cerca de R$ 55,5 milhões). O equatoriano, que chegou ao time celeste em setembro passado, já marcou quatro gols em 23 jogos. Gui Negão é o sub-20 brasileiro mais valioso atuando no continente Atrás dos três estrangeiros, está Gui Negão, do Corinthians. O atacante tem seu valor de mercado estipulado, por enquanto, em 8 milhões de euros (cerca de R$ 49,3 milhões). Ele é o brasileiro mais bem colocado no ranking. Um dos clubes que mais revelam jogadores no Brasil, o Palmeiras tem dois jovens na lista dos 20 mais bem avaliados do continente. O atacante Luighi tem seu valor de mercado estipulado em 5 milhões de euros (cerca de R$ 30,8 milhões), enquanto o zagueiro Luís Benedetti vale 4 milhões de euros (R$ 24,6 milhões).

Bahia, Fluminense, Santos e São Paulo com joias Além de Botafogo, Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro, outros quatro clubes brasileiros possuem jovens na lista dos 10 mais valiosos. O Fluminense tem o atacante Riquelme, de 18 anos, com valor estimado em 6 milhões de euros (cerca de R$ 37 milhões), a mesma cifra referente a Ryan Francisco, atacante do São Paulo. Já o Tricolor baiano conta com o também atacante Ruan Pablo, estimado em 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30,8 milhões).

Quem completa a lista é o Santos, que conta com Robinho Júnior no elenco. O atacante tem valor de mercado estimado em 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 30,8 milhões). Montoro e os mais valiosos da América do Sul* 1 – Montoro (Botafogo) – 10 milhões de euros

2 – Páez (River Plate) – 10 milhões de euros

3 – Arroyo (Cruzeiro) – 9 milhões de euros

4 – Gui Negão (Corinthians) – 8 milhões de euros

5 – Prates (Cruzeiro) – 6 milhões de euros

6 – Riquelme (Fluminense) – 6 milhões de euros

7 – Ryan (São Paulo) – 6 milhões de euros

8 – Luighi (Palmeiras) – 5 milhões de euros

9 – Ruan Pablo (Bahia) – 5 milhões de euros

10 – Robinho Júnior (Santos) – 5 milhões de euros