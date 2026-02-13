Botafogo-SP anuncia promoção de ingressos para duelo decisivo no Paulistão

Confronto da Pantera com o Capivariano é um duelo direto para classificação às quartas de final do Estadual / Crédito: Jogada 10

O Botafogo-SP intensificou a mobilização da sua torcida para o confronto decisivo diante do Capivariano, válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Em uma ação para aumentar a presença na Arena Nicnet no próximo domingo (15/2), o clube lançou promoção com ingressos a partir de R$20. Além disso, a Pantera lançou benefícios exclusivos para sócios-torcedores. A partida, marcada para 20h30, será um duelo direto pela classificação às quartas de final do estadual mais disputado do país. Afinal, uma vitória praticamente garante a vaga ao Botafogo-SP na próxima fase do campeonato.

Os bilhetes para a partida variam de R$40 (R$20 meia-entrada) na arquibancada a R$80 (R$40 meia) nos setores prata e ouro. A meia-entrada também é válida para os torcedores que estiverem com a camisa do Tricolor no momento da compra. Crianças de até 12 anos incompletos têm entrada gratuita, devendo retirar o ingresso diretamente nas catracas do estádio.