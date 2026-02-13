Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo-SP anuncia promoção de ingressos para duelo decisivo no Paulistão

Botafogo-SP anuncia promoção de ingressos para duelo decisivo no Paulistão

Confronto da Pantera com o Capivariano é um duelo direto para classificação às quartas de final do Estadual
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Botafogo-SP intensificou a mobilização da sua torcida para o confronto decisivo diante do Capivariano, válido pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Em uma ação para aumentar a presença na Arena Nicnet no próximo domingo (15/2), o clube lançou promoção com ingressos a partir de R$20. Além disso, a Pantera lançou benefícios exclusivos para sócios-torcedores.

A partida, marcada para 20h30, será um duelo direto pela classificação às quartas de final do estadual mais disputado do país. Afinal, uma vitória praticamente garante a vaga ao Botafogo-SP na próxima fase do campeonato.

Os bilhetes para a partida variam de R$40 (R$20 meia-entrada) na arquibancada a R$80 (R$40 meia) nos setores prata e ouro. A meia-entrada também é válida para os torcedores que estiverem com a camisa do Tricolor no momento da compra. Crianças de até 12 anos incompletos têm entrada gratuita, devendo retirar o ingresso diretamente nas catracas do estádio.

Além da promoção de valores, o programa de sócio-torcedor Botafanáticos ganhou destaque. Afinal, sócios adimplentes poderão retirar um ingresso extra gratuito para um convidado, sujeito à disponibilidade de setor, mediante apresentação de documento com foto e cadastro facial prévio.

As vendas online já estão abertas no site oficial do clube, com as bilheterias físicas funcionando a partir de sexta-feira (13). Sócios interessados no ingresso adicional também podem retirar suas entradas em horários específicos na Sala do Botafanáticos instalada no Boulevard da Arena Nicnet.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar