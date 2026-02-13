Benfica vence o Santa Clara e segue na briga pelo título do Português

Benfica vence o Santa Clara e segue na briga pelo título do PortuguêsArtilheiro Pavlidis e Paulo Victor (contra) marcam os gols dos Encarnados no triunfo por 2 a 1, fora de casa
O Benfica segue na perseguição ao líder Porto no Campeonato Português. Nesta sexta-feira (13), os Encarnados visitaram o Santa Clara e venceram por 2 a 1, com gols de Pavlidis e Paulo Victor (contra), com Gonçalo Paciência descontando, pela 22ª rodada da competição.
Agora, o Benfica chegou a 52 pontos, ainda na terceira colocação, empatado com o Sporting. Já o Porto soma 56 e ainda joga na rodada. O Santa Clara, por sua vez, tem apenas 17, na 16ª posição.
As duas equipes voltam a campo no sábado (21), pelo Campeonato Português. O Santa Clara entra em campo diante do Alverca, às 12h30 (de Brasília). Já o Benfica recebe o AFS, às 15h, no Estádio da Luz.
Os Encarnados abriram o placar aos 16 minutos de jogo com Pavlidis, que chegou a 20 gols no Português, assumindo a artilharia da competição. Aliás, Luis Suárez, do Sporting, vem logo atrás, com 19.
O segundo gol saiu ainda no primeiro tempo com um gol contra de Paulo Victor. No entanto, o jogo voltou a ficar aberto logo aos dois da etapa final, com gol de Gonçalo Paciência em falha de Trubin. No fim, Lucas Soares levou o segundo amarelo e foi expulso.
Jogos da rodada
Sexta-feira – 13/02
Santa Clara 1 x 2 Benfica
Tondela x Alverca – 17h45
Sábado – 14/02
Casa Pia x Arouca – 12h30
Vitória de Guimarães x Estrela da Amadora – 15h
Gil Vicente x Braga – 17h30
Domingo – 15/02
Nacional x Porto – 12h30
AFS x Estoril – 15h
Sporting x Famalicão – 17h30
Segunda-feira – 16/02
Rio Ave x Moreirense – 17h15
