Bahia x Cruzeiro (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x Cruzeiro (feminino): onde assistir, escalações e arbitragemApós campanhas históricas em 2025, equipes iniciam a temporada buscando protagonismo nacional
A primeira rodada do Brasileirão Feminino 2026 coloca frente a frente duas equipes que chegam com expectativas elevadas. Bahia e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (14), às 18h (de Brasília), no Estádio de Pituaçu, em Salvador.
As duas equipes vêm de um 2025 histórico. O Bahia, conhecido como “Mulheres de Aço”, alcançou as quartas de final do Brasileiro e a semifinal da Copa do Brasil, além de conquistar o estadual. Já o Cruzeiro, as “Cabulosas”, foi vice-campeão brasileiro (perdendo a final para o Corinthians) e levantou a taça do Mineiro. O retrospecto joga a favor das mineiras: em quatro confrontos na história, foram quatro vitórias do Cruzeiro.
Onde assistir
A partida entre Bahia e Cruzeiro, pela 1ª rodada do Brasileirão Feminino, terá transmissão exclusiva do NSports (TV por assinatura e YouTube).
Como chega o Bahia
O Bahia realizou uma pré-temporada intensa com foco na preparação física, prevendo um calendário cheio em 2026. O técnico Felipe Freitas aposta na manutenção da base que fez sucesso no ano passado aliada a reforços pontuais. A equipe quer provar que a campanha anterior não foi acaso e que pode brigar novamente nas cabeças.
Como chega o Cruzeiro
As Cabulosas chegam com status de candidatas ao título após o vice-campeonato nacional. O técnico Jonas Urias comandou uma pré-temporada com jogos-treino para dar ritmo de jogo ao elenco. A equipe mineira tenta manter o 100% de aproveitamento histórico contra o rival baiano para começar o campeonato com o pé direito. A escalação conta com o trio ofensivo formado por Milena Ferreira, Millene Fernandes e a craque Byanca Brasil.
BAHIA X CRUZEIRO
Brasileirão Feminino – 1ª rodada
Data e hora: 14 de fevereiro de 2026 (sábado), às 18h (de Brasília)
Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador (BA)
BAHIA: Yanne; Dan, Alla, Nalon e Anaju; Angela, Treyci, Helô Faria e Tati Sena; Dany Silva e Gica. Técnico: Felipe Freitas.
CRUZEIRO: Claudia; Ketlin, Tainara, Paloma Maciel e Gisseli; Capelinha, Ana Flávia e Gaby Soares; Milena Ferreira, Millene Fernandes e Byanca Brasil. Técnico: Jonas Urias.
Árbitro: Gleika Oliveira Pinheiro
Assistentes: Mauricio Araujo da Mota e Carlerranzy Silva de Carvalho
Onde assistir: NSports