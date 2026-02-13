Atlético quer se reforçar com Luiz Araújo, do Flamengo

Clube carioca não deseja vender o ponta no momento; interesse do Galo segue mesmo com saída de Jorge Sampaoli

A pedido do ex-técnico Jorge Sampaoli, o Atlético-MG tentou a contratação o ponta direita do Flamengo, Luiz Araújo, de 29 nos. O Rubro-Negro, no entanto, não deseja vender o atacante, considerado importante dentro do elenco. Mesmo com a saída de Sampaoli, porém, o Galo segue interessado no jogador.

Segundo a “Band”, em publicação desta sexta-feira (13/2), o Flamengo já até avisou ao clube mineiro que não quer negociar Luiz Araújo, que tem contrato até o fim de 2027 com o time da Gávea. O jogador, no entanto, vê a possível transferência com bons olhos, já que não é titular na equipe de Filipe Luís.