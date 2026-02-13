Atlético quer se reforçar com Luiz Araújo, do Flamengo

Atlético quer se reforçar com Luiz Araújo, do FlamengoClube carioca não deseja vender o ponta no momento; interesse do Galo segue mesmo com saída de Jorge Sampaoli
A pedido do ex-técnico Jorge Sampaoli, o Atlético-MG tentou a contratação o ponta direita do Flamengo, Luiz Araújo, de 29 nos. O Rubro-Negro, no entanto, não deseja vender o atacante, considerado importante dentro do elenco. Mesmo com a saída de Sampaoli, porém, o Galo segue interessado no jogador.
Segundo a “Band”, em publicação desta sexta-feira (13/2), o Flamengo já até avisou ao clube mineiro que não quer negociar Luiz Araújo, que tem contrato até o fim de 2027 com o time da Gávea. O jogador, no entanto, vê a possível transferência com bons olhos, já que não é titular na equipe de Filipe Luís.
Luiz Araújo, aliás, se recuperou e lesão na coxa direita, que o tirou de ação das últimas três partidas do Flamengo, e está à disposição de Filipinho para o clássico contra o Botafogo, neste domingo (15/2), no Nilton Santos, pelas quartas de final o Campeonato Carioca. Na atual temporada, ele atuou em apenas duas partidas. Entrou na reta final contra o Vasco, pela terceira rodada (19 minutos em campo), e jogou os 90 minutos na decisão a Supercopa Rei do Brasil, em derrota para o Corinthians.
Caso fechasse negócio, ele seria o oitavo reforço do Atlético-MG para 2026. O Galo, final, já contratou Renan Lodi, Preciado, Maycon, Tomás Pérez, Victor Hugo, Minda e Cassierra. Além disso, efetuou a compra em definitivo do zagueiro Vitor Hugo.