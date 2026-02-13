Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atlético quer se reforçar com Luiz Araújo, do Flamengo

Clube carioca não deseja vender o ponta no momento; interesse do Galo segue mesmo com saída de Jorge Sampaoli
A pedido do ex-técnico Jorge Sampaoli, o Atlético-MG tentou a contratação o ponta direita do Flamengo, Luiz Araújo, de 29 nos. O Rubro-Negro, no entanto, não deseja vender o atacante, considerado importante dentro do elenco. Mesmo com a saída de Sampaoli, porém, o Galo segue interessado no jogador.

Segundo a “Band”, em publicação desta sexta-feira (13/2), o Flamengo já até avisou ao clube mineiro que não quer negociar Luiz Araújo, que tem contrato até o fim de 2027 com o time da Gávea. O jogador, no entanto, vê a possível transferência com bons olhos, já que não é titular na equipe de Filipe Luís.

Luiz Araújo, aliás, se recuperou e lesão na coxa direita, que o tirou de ação das últimas três partidas do Flamengo, e está à disposição de Filipinho para o clássico contra o Botafogo, neste domingo (15/2), no Nilton Santos, pelas quartas de final o Campeonato Carioca. Na atual temporada, ele atuou em apenas duas partidas. Entrou na reta final contra o Vasco, pela terceira rodada (19 minutos em campo), e jogou os 90 minutos na decisão a Supercopa Rei do Brasil, em derrota para o Corinthians.

Caso fechasse negócio, ele seria o oitavo reforço do Atlético-MG para 2026. O Galo, final, já contratou Renan Lodi, Preciado, Maycon, Tomás Pérez, Victor Hugo, Minda e Cassierra. Além disso, efetuou a compra em definitivo do zagueiro Vitor Hugo.

