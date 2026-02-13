Atlético-MG x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Atual campeão, Timão vai até a Arena MRV para encarar o Galo, pela primeira rodada do Brasileirão Feminino

Nesta sexta-feira (13/2), Atlético-MG e Corinthians medem forças, às 21h, na Arena MRV, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Galo subiu para a elite da competição na última rodada e agora quer mostrar sua força na primeira divisão. Já o Timão é o maior e atual campeão e agora vai em busca de mais uma taça nacional para sua coleção de troféus.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar o embate, ao vivo, a partir de 19h30. Ricardo Froede veste a camisa 10 da narração, ao lado da comentarista Rafaela Caroline e do repórter Gabo Ferreira.