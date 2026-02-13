Atlético-MG não define prazo para contratar novo treinador

No entanto, apesar da urgência em buscar um novo técnico com o Mineiro e o Campeonato Brasileiro em andamento, o Atlético-MG não pretende se afobar. Segundo informações publicadas pelo portal ‘O Tempo’, a diretoria do Galo não definiu um prazo para contratar um treinador.

Depois de mais um tropeço na temporada, o Atlético-MG está sem treinador. Na tarde da última quinta (12), o Galo e o técnico Jorge Sampaoli optaram por romper o vínculo e cada um seguiu seu caminho. Com isso, o clube está no mercado em busca de um novo comandante.

Ainda de acordo com o portal, o Atlético-MG entende que um treinador não deve ser contratado “da noite para o dia”, e que uma decisão deste nível não deve ser feita de forma imediata. O pensamento da diretoria do Galo pensa que deve se observar os aspectos financeiros, qualitativos e comportamentais dos candidatos ao cargo durante o momento da tomada de decisão.

Neste momento, o Galo entende que não deve repetir erros recentes de tomar decisões preciptadas e que não tiveram resultados satisfatórios. O pensamento interno é que vale a pena levar um pouco mais de tempo, visto que a temporada ainda está no início, para tomar uma decisão mais avaliada, centrada e certeira.

Ainda sem técnico, o Atlético-MG volta a entrar em campo neste sábado pela rodada final da primeira fase do Campeonato Mineiro. O Galo visita o Itabirito, às 19h (horário de Brasília), precisando vencer e torcer para que a URT não vença o Cruzeiro para avançar como líder do Grupo A.