Arias se diz ansioso para estrear pelo Palmeiras: “Estou no lugar certo”

Atacante foi apresentado nessa sexta-feira na Academia de Futebol, Centro de Treinamento do Verdão / Crédito: Jogada 10

Jhon Arias afirmou estar ansioso para estrear pelo Palmeiras. O atacante, que foi apresentando nessa sexta-feira (13) na Academia de Futebol, afirmou estar bem fisicamente e disse que está à disposição da equipe para entrar em campo o mais breve possível. + LEIA MAIS: Experiência e perfil tático levaram Palmeiras a insistir na contratação de Arias

“Estou bem, estou à disposição. Vamos ver o momento e a hora certa. Cheguei hoje cedo, ainda não teve contato com o elenco, com ele (Abel). Vai acontecer nos próximos dias e vamos juntos determinar o momento certo. Estou ansioso para entrar em campo. Estou no lugar certo e vamos ver, nos próximos dias, a melhor data para a estreia” disse o colombiano.

Na mesma coletiva de apresentação, o atacante revelou bastidores da sua chegada ao Verdão, como o telefonema que recebeu de Leila Pereira, presidente do clube. A mandatária, aliás, afirmou antes da coletiva do jogador que a contratação de Arias era um desejo pessoal dela. “Tivemos uma ligação bastante interessante. Ela estava com (Anderson) Barros, estava minha família e meu estafe. Foi uma das pessoas que demonstrava muito interesse em nós, tentou explicar o que é ser Palmeiras. Foi uma conversa que me deixou muito tranquilo por estar indo para o lugar certo, sendo valorizado, respeitado, desejado”, disse o jogador. Arias revela conversa com Abel Ferreira Na mesma entrevista, Arias revelou algumas conversas que teve com o técnico Abel Ferreira durante as negociações. Na última quinta-feira (12), antes do duelo diante do Internacional, o treinador afirmou que não escala a equipe pelo nome e voltou a reforçar que Arias é uma “contratação da presidente”. Para o jogador, no entanto, a concorrência por uma vaga entre os titulares pode ser positiva.

“Conversei várias vezes com o Abel, ele falou como achava que eu poderia contribuir. Consigo desempenhar várias posições no campo, estou aqui para contribuir.”, iniciou o jogador, que voltou a tocar no assunto em outra resposta. “Para ele (Abel) é bom ter opções, ter essa pulga atrás da orelha. Isso motiva porque você sabe que precisa conquistar espaço. Em todo lugar que fui sempre tive que buscar meu lugar. Se você chega com vaga cativa, perde o desejo de competir. É assim que funciona um clube grande. Minha missão é conseguir meu lugar”. Por fim, o jogador também afirmou que o Palmeiras não está contratando o Jhon Arias do Fluminense, pois evoluiu ao longo da sua passagem pelo futebol da Inglaterra. O jogador ainda afirmou que o contexto do Wolverhampton, seu antigo clube, não ajudou no desempenho. “São contextos diferentes. O artilheiro do Wolverhampton na Premier League tem dois gols. Infelizmente foi uma temporada ruim coletivamente falando. Ao ter uma temporada ruim, é quase impossível ter um desempenho individual bom. Tenho responsabilidade também. Infelizmente minha chegada coincidiu com um ambiente que não era o ideal, serviu de aprendizado. Também é uma base para tentar fazer coisas diferentes. A gente evolui a cada dia, amadurece, cresce. O Palmeiras está contratando porque sabe o jogador que eu sou”.