Arias chega ao Brasil e veste a camisa do Palmeiras

Colombiano desembarca em Guarulhos, participa de ação do clube e será apresentado oficialmente na Academia de Futebol / Crédito: Jogada 10

Jhon Arias iniciou oficialmente sua trajetória no Palmeiras nesta sexta-feira (13/2). O meia-atacante desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos pela manhã e, logo na chegada, participou de um ensaio fotográfico já vestindo a camisa alviverde, em ação organizada pelo clube. Poucas horas depois, Arias será apresentado oficialmente na Academia de Futebol, em evento marcado para as 15h (de Brasília). Aliás, o colombiano está sendo tratado internamente como o principal reforço do Palmeiras nesta janela de transferências.

Anunciado no último sábado, o jogador solicitou alguns dias antes do embarque para acertar detalhes pessoais e logísticos da mudança definitiva para o Brasil. Superada essa etapa, o meia agora se integra ao elenco comandado por Abel Ferreira.

Antigo desejo da diretoria, Arias se tornou a segunda contratação mais cara da história do clube. O Palmeiras investiu 25 milhões de euros, cerca de R$ 154 milhões, para fechar um contrato válido por quatro temporadas, até o fim de 2029. Aliás, a documentação do atleta já está regularizada, o que permite sua utilização tanto no Paulistão quanto no Campeonato Brasileiro. Apesar disso, a estreia no duelo deste domingo (15/2), contra o Guarani, está sendo considerada improvável. Muito por conta do curto intervalo desde a chegada ao país. Do ponto de vista físico, o cenário é positivo. Afinal, Arias vinha atuando normalmente pelo Wolverhampton, da Inglaterra. Aliás, nesta temporada, somou 26 partidas, dois gols e uma assistência. O jogo mais recente ocorreu no dia 31 de janeiro, diante do Bournemouth, o que indica que o colombiano chega sem necessidade de recondicionamento especial.