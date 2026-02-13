Arboleda é liberado para ir ao Equador e não tem previsão de volta ao São Paulo

Zagueiro ficou fora da vitória sobre o Grêmio para resolver problemas pessoais e não tem prazo de retorno / Crédito: Jogada 10

O São Paulo não contou com Arboleda na vitória sobre o Grêmio, na última quarta-feira (11/2). O zagueiro recebeu liberação da diretoria para viajar ao Equador, seu país natal, a fim de resolver questões pessoais. Contudo, até o momento, o clube não trabalha com uma previsão para o retorno do jogador ao Brasil. Antes disso, Arboleda já havia sido poupado por controle físico no triunfo diante do Primavera. Em seguida, também não participou das atividades que antecederam o duelo contra o Grêmio. O São Paulo mantém contato direto com o atleta, mas opta por preservar detalhes sobre os motivos que levaram à ausência prolongada.

Peça-chave no sistema defensivo de Hernán Crespo, o equatoriano iniciou a temporada como titular absoluto. Ele atuou em seis partidas em 2026, todas com os 90 minutos completos, o que reforça o peso de sua ausência neste momento do campeonato.

O Tricolor ainda terá dois dias de preparação antes do próximo compromisso, contra a Ponte Preta, no domingo (15/2), às 20h30, em Campinas. Mesmo assim, a tendência é de que Arboleda siga fora da lista de relacionados. A indefinição sobre o retorno amplia a possibilidade de novos desfalques nas próximas rodadas. Ainda assim, o cenário esportivo é positivo. O São Paulo vive fase de retomada, está invicto há cinco jogos e sofreu apenas três gols nesse recorte. As opções de zagueiro no São Paulo Para suprir a ausência do titular, Crespo conta com Sabino, Alan Franco, Dória e Rafael Tolói. A disputa por posição ganha importância em um confronto decisivo. O Tricolor ocupa a oitava colocação do Paulistão e precisa vencer a Ponte Preta para garantir vaga nas quartas de final sem depender de outros resultados.