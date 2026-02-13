Anselmi sabe onde a corda arrebenta

Por mais que ainda tenha um bom material humano, Botafogo não conta com um conjunto para sustentar a competitividade ideal até o fim do ano / Crédito: Jogada 10

A entrevista coletiva do técnico Martín Anselmi, nesta quinta-feira (12), no Maracanã, entrega alguns sinais nítidos até mesmo aos mais desatentos. Em menos de dois meses, o treinador rosarino já demonstra sinais de irritação e cansaço. E com razão. Afinal, John Textor não entregou as condições adequadas para o início do trabalho. O transfer ban, além de atrasar a inscrição de jogadores, impossibilitou que o departamento de futebol atacasse as principais lacunas do elenco. O Botafogo, por exemplo, perdeu o goleiro Andrew para o Flamengo. A demora para resolver o caso também afastou o volante Medina neste primeiro semestre. O clube se desfez do ótimo David Ricardo para substituí-lo por Ythallo, futebolista que ainda é uma incógnita. Em sete partidas, o comandante não conseguiu formar o trio de zaga com nomes de ofício. Houve sempre improvisações. Poderia enumerar outras carências do plantel, mas prefiro poupar o internauta de mais um desgosto às vésperas do Carnaval e após a quarta derrota consecutiva do Mais Tradicional. O alvinegro, inclusive, conhece de cor e salteado estes problemas. Após alguns recados nas entrelinhas durante as entrevistas passadas, Anselmi, desta vez, foi direto ao ponto, em tom de cobrança ao controlador da SAF: “O Botafogo não pode mais vender jogadores”, súplica, contudo, que não está ao alcance do treinador. Na semana retrasada, Montoro e Danilo, duas opções imprescindíveis e reservas técnicas da equipe, quase foram parar no Nottingham Forest (ING) a preço de banana. O técnico argentino sabe, então, onde a corda arrebenta. E tem a noção de que o Glorioso, por mais que ainda tenha um bom material humano, não conta com um conjunto para sustentar a competitividade ideal até o fim do ano.

Do céu ao inferno. Bipolaridade bielsista Na sinceridade ímpar, Anselmi também identificou que o Botafogo não executou aquilo que treinou para o clássico contra o Fluminense: “Não fomos quem queríamos ser. Temos jogadores com a capacidade, porque me demonstram no dia a dia”, lamentou o rosarino. O time não progrediu com a posse de bola, pecou em transições, abusou dos erros de passes, criou apenas uma grande oportunidade (em uma bola parada), teve menos apetite do que o adversário. Além disso, não aproveitou a vantagem numérica de uma expulsão que caiu do céu. Faltou, portanto, uma autocrítica, pois esta desconexão também tem a digital do treinador, como o líder do grupo.