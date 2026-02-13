Andreas Pereira ironiza polêmica de Corinthians x Palmeiras: “Estava limpando minha chuteira”

Meio-campista foi um dos destaques do Verdão na vitória por 3 a 1 diante do Internacional e comentou lance do jogo anterior / Crédito: Jogada 10

Andreas Pereira se manifestou pela primeira vez sobre a polêmica do pênalti cobrado por Memphis Depay no último clássico entre Palmeiras e Corinthians. Na partida, o meio-campista foi flagrado gastando a marca do pênalti antes da cobrança do rival, atitude que gerou debate na imprensa e nas mídias sociais. O jogador, no entanto, levou o acontecimento com bom-humor e ironizou. “São coisas do futebol. Tem as entrevistas do Raniele, do Matheuzinho, do Mephis (Depay). São coisas do futebol. As pessoas que comentam, e é o trabalho deles, podem falar o que quiser. O importante é que a gente venceu o jogo. Foi muito importante para a gente. E eu só estava limpando minha chuteira mesmo. Tinha bastante lama debaixo, o gramado estava meio solto”, disparou o meio-campista.

Andreas exalta vitória do Palmeiras sobre o Internacional Longe das polêmicas, Andreas Pereira foi destaque mais uma vez de uma partida do Palmeiras. Dessa vez, a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Internacional, pelo Brasileirão. O meio-campista deu a assistência para o primeiro gol da equipe, novamente na bola parada, e ain marcou o terceiro gol. Em entrevista pós-jogo, o atleta valorizou a vitória.