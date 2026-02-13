Ancelotti desembarca em Salvador para curtir o Carnaval em ação cultural ligada à Seleção

Ancelotti desembarca em Salvador para curtir o Carnaval em ação cultural ligada à SeleçãoRoteiro do técnico italiano inclui circuito Barra-Ondina, em companhia do cantor Léo Santana, Sapucaí e camarotes em São Paulo
Carlo Ancelotti desembarcou em Salvador na manhã desta sexta-feira (13) e abriu, na capital baiana, uma agenda que promete unir Carnaval e aproximação cultural com o país que, agora, chama de casa. O técnico da Seleção Brasileira seguiu do aeroporto para o hotel onde ficará hospedado e inicia na cidade um roteiro que inclui ainda São Paulo e Rio de Janeiro.
A programação prevê presença em um camarote patrocinado pela Brahma, ao lado do cantor Léo Santana. A participação integra uma ação pensada pela empresa para inserir o treinador no ambiente da principal festa popular brasileira.
A proposta parte de um ponto objetivo: além de um currículo vencedor, compreender identidade e emoções do país também influencia a condução da Seleção. A marca estruturou o projeto para apresentar ao italiano experiências que traduzem a alegria e a intensidade associadas ao futebol no Brasil.
Roteiro de Carlo Ancelotti
O itinerário percorre três centros tradicionais da folia, cada um com sua cultura. Em Salvador, o italiano acompanhará o circuito Barra-Ondina. Já no Rio de Janeiro, passará pela Marquês de Sapucaí, enquanto em São Paulo também participará de desfiles e eventos nos espaços de camarote da marca.
A iniciativa, inclusive, recebeu o nome de “Tour da Ginga” e busca aproximar o treinador do imaginário coletivo do torcedor.
Segunda ida à Bahia
Embora seja a primeira no período do Carnaval, o treinador já esteve em Salvador anteriormente. Ele acompanhou a vitória do Bahia sobre o Santos no Brasileirão 2025, disputado na Arena Fonte Nova. Antes do jogo, passou pela zona mista, conversou brevemente com Rogério Ceni, recebeu das mãos do técnico uma camisa do Tricolor e posou para fotos.
