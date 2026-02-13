Ancelotti desembarca em Salvador para curtir o Carnaval em ação cultural ligada à Seleção

Carlo Ancelotti desembarcou em Salvador na manhã desta sexta-feira (13) e abriu, na capital baiana, uma agenda que promete unir Carnaval e aproximação cultural com o país que, agora, chama de casa. O técnico da Seleção Brasileira seguiu do aeroporto para o hotel onde ficará hospedado e inicia na cidade um roteiro que inclui ainda São Paulo e Rio de Janeiro.

A programação prevê presença em um camarote patrocinado pela Brahma, ao lado do cantor Léo Santana. A participação integra uma ação pensada pela empresa para inserir o treinador no ambiente da principal festa popular brasileira.