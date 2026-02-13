Ancelotti curte carnaval de Salvador e ri com pedido de Léo Santana: “Coloca o Neymar”

Técnico da Seleção desembarca na Bahia, recebe recados de astros do axé e inicia tour cultural pela folia brasileira / Crédito: Jogada 10

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, iniciou seu “tour” pelo carnaval do Brasil com muita animação nesta sexta-feira (13). O italiano desembarcou em Salvador no fim da manhã e foi direto para o circuito Barra-Ondina, onde marcou presença em um camarote badalado. Da sacada do espaço, patrocinado por uma cervejaria, o comandante observou a passagem dos trios elétricos e interagiu diretamente com grandes nomes da música baiana. Logo na chegada, Ancelotti recebeu as boas-vindas de Bell Marques. O veterano do axé parou o trio para saudar o treinador e mandou um recado de responsabilidade sobre o futuro da equipe nacional.

“Depende de você, hein?!”, brincou o cantor, arrancando sorrisos do italiano e de sua comitiva de cerca de dez pessoas.

O pedido inusitado de Léo Santana Entretanto, o momento mais marcante da noite ocorreu durante a passagem de Léo Santana. O “Gigante”, que também possui patrocínio da mesma cervejaria, fez uma interação mais longa com o técnico. Primeiramente, o artista agradeceu a presença de Ancelotti e exaltou sua currículo vitorioso. “Para a gente é uma honra ter você em nosso carnaval. Ter você trazendo toda sua experiência e maturidade para nossa Seleção Brasileira”, disse Léo. Sobretudo, o cantor aproveitou a oportunidade para fazer um pedido tático direto ao comandante. Em tom de brincadeira, mas com fundo de verdade, Léo Santana clamou pelo retorno do craque Neymar ao time.