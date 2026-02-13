Abel Braga recebe estátua como homenagem de torcedores

Iniciativa em forma de agradecimento estará localizada em praia no RS. Profissional é considerado maior técnico da história do Colorado

Inclusive, o evento de inauguração está previsto para ocorrer entre às 11h e 14h no “Bar do Tato”, um local tradicional que moradores da região e turistas têm o hábito de frequentar. Abel Braga se encaixa neste contexto quando visita a localidade e fica na casa do coordenador do programa de desenvolvimento do clube, Élio Carravetta.

A idolatria construída por Abel Braga em suas passagens pelo Inter é tamanha, que ele ganhará uma estátua no litoral do Rio Grande do Sul como homenagem de um grupo de torcedores colorados. Assim, a iniciativa levou em conta que o atual diretor técnico do clube é considerado o maior comandante da história do Internacional. O planejamento é que o lançamento da escultura ocorra na segunda-feira de Carnaval, a próxima (16/02), na Praia de Atlântida, no Litoral Norte do estado.

O atual diretor técnico do Inter recebeu convite para prestigiar a cerimônia e a expectativa é de que ele esteja presente. Além disso, outros dois personagens ilustres na história do clube chamados para o evento foram o atual presidente Alessandro Barcellos e o ex-mandatário Fernando Carvalho, administrador do clube no ano histórico de 2006.

Detalhes da homenagem ao ídolo do Inter

A estátua representa o ex-treinador sentado, com uma taça de vinho, sua bebida favorita, na mão e vestindo uma camisa do Inter. A intenção de homenagear Abel Braga ocorreu depois do término da edição de 2025 do Brasileirão. Principalmente após o profissional abandonar a aposentadoria e aceitar o convite para assumir o Internacional. Ele comandou a equipe nas duas rodadas finais do torneio e ajudou a evitar o segundo rebaixamento da história do clube.

Os conselheiros Cláudio Bier, Aluízio Ribeiro e Carlos Marun foram os responsáveis por conduzir a homenagem. Durante o período das festas de fim de ano e o começo de 2026, o trio teve debates e concluíram que Abel Braga merecia a homenagem no formato de uma escultura. Posteriormente, eles buscaram um artista, realizaram o pedido da obra e arcaram com as despesas. Na sequência, deram início a uma vaquinha para reunir parte da quantia.