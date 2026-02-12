VP do Grêmio admite cobrança a Luis Castro, mas entende instabilidade: “Aceitável”

Anteriormente, nas três rodadas do Brasileirão, foram duas derrotas fora de casa – para Fluminense e São Paulo – e a vitória sobre o Botafogo, de virada, em casa. Foram três partidas com muitas oscilações do Grêmio dentro dos 90 minutos, sendo assim, a cobrança sobre Luís Castro começa a acontecer. Em entrevista na zona mista do MorumBIS, o vice-presidente do Grêmio, Antonio Dutra Júnior falou sobre a instabilidade do time nestes primeiros jogos da temporada, e classificou como “aceitável” os altos e baixos do grupo neste início de trabalho.

Depois de ter aplicado uma goleada no Botafogo na rodada passada, o Grêmio voltou a jogar mal no Brasileirão. Na noite de quarta (11), no MorumBIS, o Tricolor Gaúcho foi derrotado pelo São Paulo por 2 a 0. Sendo assim, segue como um time bastante instável na temporada até aqui.

“Nós já esperávamos que, no início do trabalho, o Grêmio teria oscilações. Claro que a gente busca que elas não ocorram, mas acreditamos que isso é, de certa forma, aceitável no início de um trabalho, com uma mudança tão grande que nós fizemos, tanto no elenco, quanto na comissão técnica, nos métodos de treinamento”, disse o VP.

Cobrança a Luís Castro

Outro ponto que foi questionado pelos jornalistas foi sobre uma cobrança por resultados e desempenho ao técnico Luís Castro. Segundo Dutra Júnior, no entanto, essa cobrança ao treinador acontece de forma corriqueira, no dia a dia do clube, e que isso é um trabalho diário de quem vive de futebol.

“Isso acontece no dia a dia, não existe um momento para isso. Todos nós nos cobramos, o Luís Castro é um treinador de alto nível, ele mesmo se cobra e cobra a todos da comissão técnica. Temos as nossas reuniões diárias para ajuste de rota e tudo mais. Então, não é um ponto de ruptura, que em algum momento o vice de futebol vai ter que ir lá cobrar o treinador. Isso é um trabalho diário”, finalizou o VP.