Vojvoda lamenta chances desperdiçadas pelo Santos: “Tem que matar o jogo”

Treinador também criticou o gramado da Arena da Baixada, casa do Athletico-PR e palco do jogo / Crédito: Jogada 10

O técnico Juan Pablo Vojvoda voltou a reclamar da falta de eficácia do ataque do Santos. Em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1 diante do Athletico, o técnico afirmou que a equipe produziu chances suficientes para ganhar o duelo fora de casa. “O Santos sofreu porque começou abaixo, sofremos um pênalti com cinco minutos. O segundo tempo foi igualado, tivemos chances claras. Tivemos um chute do Igor (Vinicius) bom, tem que matar esse tipo de jogo. Tentei nos últimos cinco minutos, Moisés e Lautaro entram para tentar martelar, analisou o técnico que, na sequência, cobrou concentração dos jogadores do elenco.

“Sofremos gols nos últimos minutos e nos minutos iniciais que precisam ser corrigidos. Não sei se é tática, mas é falta de concentração. Estar ligado do primeiro ao último segundo”, disse o argentino, em referência a outros gols sofridos pela equipe nos minutos finais dos jogos.

Vojvoda detona grama sintética da Arena da Baixada Na mesma entrevista, o técnico criticou o gramado da Arena da Baixada, casa do Athletico. O piso do duelo foi alvo de reclamações por parte do Santos. Até mesmo Neymar, que ficou fora do duelo, usou as redes sociais para criticar o estado da grama sintética do rival. “Eu conheço o CT do Athletico-PR, o campo deles. São dos melhores do Brasil. Hoje vi uma condição que nunca vi desde 2021, assisti um gramado castigado. Isso para a saúde do atleta não é bom, não rolava a bola. Sem entrar em confronto com o clube, é o que vi. O clube tem capacidade de estrutura. Vi o gramado bem abaixo do que vi em outros anos”, disse o técnico do Peixe. Por fim, Vojvoda voltou a usar o gramado como uma das justificativas para a ausência de Gabigol, um dos destaques do Santos, no duelo. O atacante sequer viajou com o elenco para Curitiba, cidade do jogo: “Estamos procurando a melhor condição física para ele, em comunicação com o departamento médico todos os dias. Esse tipo de gramado não favorece sua condição física. Tem dores, que podem aumentar. Foi uma indicação do DM”.