Viveros marca nos acréscimos, e Athletico vence o Santos pelo Brasileirão

Viveros marca nos acréscimos, e Athletico vence o Santos pelo BrasileirãoJogo ficou marcado pela reclamação das equipes com relação à qualidade do gramado da Arena da Baixada
O Athletico-PR venceu o Santos por 2 a 1 nesta quinta-feira (12), na Arena da Baixada, em jogo pela terceira rodada do Brasileirão. Julimar abriu o placar para o Furacão aos seis minutos de jogo. Thaciano empatou para o Peixe aos 16. E já no finalzinho da partida, nos acréscimos da segunda etapa, Viveros marcou o gol da vitória dos donos da casa.
Graças a esse resultado, o Athletico segue com 100% de aproveitamento no Brasileirão: duas vitórias em dois jogos. Vale lembrar que o Furacão tem um jogo atrasado, da segunda rodada, para fazer diante do Corinthians. A partida acontece no dia 19 de fevereiro. O Santos, por sua vez, segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. Com duas derrotas e um empate em três jogos, o Peixe ocupa a 19ª posição da tabela.
Gramado prejudica o primeiro tempo
O Athletico não precisou nem de um minuto de jogo para criar a primeira oportunidade de gol. Benavides recebeu passe em profundidade na ponta-direita e cruzou para o meio da área, em direção a Viveros, que caiu na área após se enroscar com Zé Ivaldo. A arbitragem assinalou apenas escanteio, mas o VAR recomendou a revisão do lance. Ramon Abatti Abel foi ao monitor, viu a jogada e assinalou pênalti para o Furacão, convertido por Julimar, que cobrou no canto esquerdo de Brazão.
Apesar da vantagem no placar, os donos da casa não conseguiram controlar a posse e administrar a vantagem. Isso porque a grama da Arena da Baixada estava impedindo a bola de rolar, o que tirava a possibilidade de posses mais longas para ambas as equipes. O estado do gramado, aliás, levou Neymar, que era desfalque na partida, a se manifestar nas mídias sociais.
Assim, o Santos não precisou de muito tempo para empatar o duelo. Aos 16 minutos, Miguelito tentou limpar a marcação de três e, na disputa do lance, a boa acabou sobrando para Thaciano na entrada da área. O atacante apenas ajeitou e disparou de perna direita, um chute forte, rasteiro, que entrou no canto esquerdo de Santos. E assim a primeira etapa terminou em igualdade, sem grandes jogadas e muitas reclamações sobre o gramado.
Viveros marca no finalzinho
Na segunda etapa, o Athletico tentou pressionar o Santos, mas a condição do gramado seguia impedindo uma troca de passes mais rápida. Prova disso é que a primeira chance perigosa da segunda etapa surgiu apenas aos 17 minutos, em jogada de escanteio do Furacão. Nela, Zapelli cobrou fechado, em direção à primeira trave, e Julimar desviou de cabeça exigindo ótima defesa de Brazão.
A resposta do Santos veio aos 25 minutos, quando Igor Vinícius cortou para o meio e chutou de fora da área. O ataque, no entanto, também parou em boa defesa, dessa vez de Santos. Apesar das poucas chances claras, o jogo permaneceu agitado na segunda etapa, o que levou a um comportamento tático curioso das duas equipes, que se dividiram em praticamente dois blocos em campo: o ataque e a defesa.
Foi nessa configuração que Moises teve a chance mais perigosa do Santos aos 31 minutos. O atacante, que fazia sua estreia pelo Peixe, puxou contra-ataque pelo lado esquerdo, invadiu a área e finalizou no cantinho, exigindo outra grande defesa de Santos. Na sequência, Thaciano, pelo lado direito, cruzou buscando novamente Moises. Dessa vez, porém, Benavidez salvou o gol do Peixe.
E quando tudo caminhava para o empate, já nos acréscimos do jogo, o Furacão retomou a frente no placar e garantiu os três pontos. Felipe Chiqueti recebeu a bola na ponta direita, cruzou rasteiro para o meio da área e Viveros desviou, entre os zagueiros, para marcar o gol da vitória do Athletico sobre o Peixe.
Próximos jogos de Athletico e Santos
O Athletico volta a campo no domingo (15), às 18h30 (de Brasília), pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paranaense, diante do Londrina fora de casa. Na sequência, o Furacão encara o Corinthians em casa, pelo Brasileirão, na quinta-feira (19), às 19h30 (de Brasília), em jogo atrasado da segunda rodada.
O Santos, por sua vez, enfrenta o Velo Clube também no domingo (15), às 20h30 (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Paulistão. Para se classificar às quartas de final, o Peixe precisa vencer e torcer pelo tropeço de outras equipes.
ATHLETICO-PR 2 x 1 SANTOS
Campeonato Brasileiro – 3ª rodada
Data e horário: 12/2/2026 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
Público presente: 27.083 pessoas
Renda: R$ 1.388.300,00
Gols: Julimar, 6’/1ºT (1-0); Thaciano, 17’/2ºT (1-1); Kevin Viveros, 46’/2ºT (2-0)
ATHLETICO-PR: Santos; Terán, Arthur Dias, Esquivel; Benavídez, Portilla (Luiz Gustavo, 42’/1ºT), Zapelli (Jadson, 43’/2ºT) e Léo Derik (Dudu, 21’/2ºT); Mendoza (Bruninho, 43’/2ºT), Julimar (Felipe Chiqueti, 21’/2ºT) e Kevin Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Peres e Vinícius Lira (Rollheiser, 50’/2ºT); Gabriel Menino, João Schmidt e Gabriel Bontempo (Barreal, 22’/2ºT); Miguelito (Moisés, 22’/2ºT), Thaciano (Lautaro Díaz, 43’/2ºT) e Rony (João Basso, 43’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (Fifa/GO)
Cartões Amarelos: Odair Hellmann, Felipe Chiqueti (CAP); Gabriel Bontempo, Igor Vinícius, Vinícius Lira (SAN)
Cartões Vermelhos: Gastón Liendo (Santos, aos 50’/2ºT)