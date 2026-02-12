Virginia na Globo? Bastidores ampliam cenário para quadro especial durante a Copa

A ida de Virginia Fonseca à Globo, nessa quarta-feira (11), começou como uma breve participação carnavalesca junto à Grande Rio, mas logo avançou para outro tema de grande alcance: Copa do Mundo. Durante a gravação do “Domingão com Huck”, a namorada de Vini Jr. admitiu conversas e o interesse na possibilidade de integrar a cobertura do Mundial. Os primeiros burburinhos surgiram após o jornalista Leo Dias sugerir a contratação da empresária para assumir um papel na Globo. Questionada sobre uma possível repercussão acerca do tema, a rainha de bateria da Grande Rio admitiu um papo nesse sentido com Luciano Huck, que a convidou para participar do “Domingão”.

“Eu acho que ele [Luciano Huck] viu a entrevista. Não sei, não sei e não sei. Eu acho que ele deu uma olhada, viu o que o Leo falou. Trocamos uma ideia, vamos ver. Acho que sempre tem essa possibilidade, né? Sempre que uma oportunidade chega aí na porta, eu abraço. Então, tem essa possibilidade”, respondeu ao portal LeoDias.

“O Luciano é muito querido. Ele tem meu WhatsApp já tem muito tempo. Então sempre a gente troca alguma coisa, a gente se fala. Quando ele ficou sabendo que a gente ia para Trancoso, ele mandou mensagem. Ele falou com o Vini também para a gente ir lá em Trancoso”, afirmou à Revista Caras. Os bastidores de Virginia na Globo Para além da declaração pública, há quem diga que o clima nos bastidores também indicavam um gostinho de “quero mais” de ambas partes. Os comentários predominantes nos corredores indicavam, segundo a coluna Fábia Oliveira, para possível contratação pontual em 2026. A eventual parceria inclusive se conecta ao planejamento pessoal para o Mundial nos EUA, México e Canadá. Isso porque a empresária se organiza para acompanhar Vini Jr. por cerca de 45 dias durante o torneio. Para isso, retomou suas aulas de inglês.

#globo #lucianohuck ♬ som original – Alfinetei @alfineteiofc Virgínia fala sobre 45 dias na Copa, chance na Globo e possível mudança para o Rio. #virginiafonceca “Por causa da Copa. Porque vão ser 45 dias lá nos Estados Unidos, então tem que saber pelo menos falar o mínimo, para não ficar passando raiva. Sempre passo muita raiva quando eu viajo para todos os lugares e não sei falar a língua. Então 40 dias nos Estados Unidos eu vou precisar desenrolar”, disse. O plano e os estudos também envolvem as filhas. “A Maria já fala um pouquinho. Elas aprenderam na época que estavam na escola. Criança pega muito mais rápido o inglês. Então, acredito que até lá, elas também vão estar falando, talvez, até mais do que eu”.