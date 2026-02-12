Veja a convocação da Seleção feminina para amistosos

Veja a convocação da Seleção feminina para amistososArthur Elias anuncia 26 jogadoras para jogos contra Costa Rica, Venezuela e México; partidas serão antes do Fifa Series
O técnico Arthur Elias anunciou nesta quinta-feira (12/2), na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), a convocação da Seleção Brasileira feminina para três amistosos entre fevereiro e março. Os jogos em questão serão contra Costa Rica, Venezuela e México, respectivamente.
Assim, os amistosos fazem parte do planejamento brasileiro para a Copa do Mundo de 2027, que ocorrerá exatamente no Brasil. Os jogos, aliás, serão os últimos antes do Fifa Series, torneio amistoso criado pela entidade máxima do futebol mundial e marcado para abril. Tal competição também contará com Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.
Dessa forma, dentre as 26 convocadas, 13 atuam no futebol brasileiro. Corinthians (com oito jogadoras) e Palmeiras (com quatro) são os maiores representantes dentre equipes do país. A agenda conta com jogos contra a Costa Rica, no dia 27 de fevereiro, em Alajuela (CRC); contra a Venezuela, no dia 4 de março, em Toluca (MEX), e contra o próprio México, no dia 7, na Cidade do México.
Confira as convocadas da Seleção feminina
Goleiras
Lelê – Corinthians
Thaís – Benfica (POR)
Cláudia – Cruzeiro
Defensoras
Tarciane – Lyon (FRA)
Mariza – Tigres (MEX)
Thaís Ferreira – Corinthians
Lauren – Atlético de Madrid (ESP)
Yasmim – Real Madrid (ESP)
Fê Palermo – Palmeiras
Tamires – Corinthians
Gi Fernandes – Corinthians
Bela – PSG (FRA)
Meio-campistas
Duda Sampaio – Corinthians
Ana Vitória – Corinthians
Maiara – Angel City (EUA)
Brena – Palmeiras
Luana – Orlando Pride (EUA)
Atacantes
Kerolin – Manchester City (ING)
Bia Zaneratto – Palmeiras
Tainá Maranhão – Palmeiras
Gabi Zanotti – Corinthians
Jheniffer – Tigres (MEX)
Luany – Atlético de Madrid (ESP)
Jaque – Corinthians
Adriana – Al-Qadsiah (SAU)
Geyse – América (MEX)
