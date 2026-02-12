Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Veja a convocação da Seleção feminina para amistosos

Arthur Elias anuncia 26 jogadoras para jogos contra Costa Rica, Venezuela e México; partidas serão antes do Fifa Series
O técnico Arthur Elias anunciou nesta quinta-feira (12/2), na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), a convocação da Seleção Brasileira feminina para três amistosos entre fevereiro e março. Os jogos em questão serão contra Costa Rica, Venezuela e México, respectivamente.

Assim, os amistosos fazem parte do planejamento brasileiro para a Copa do Mundo de 2027, que ocorrerá exatamente no Brasil. Os jogos, aliás, serão os últimos antes do Fifa Series, torneio amistoso criado pela entidade máxima do futebol mundial e marcado para abril. Tal competição também contará com Canadá, Zâmbia e Coreia do Sul.

Dessa forma, dentre as 26 convocadas, 13 atuam no futebol brasileiro. Corinthians (com oito jogadoras) e Palmeiras (com quatro) são os maiores representantes dentre equipes do país. A agenda conta com jogos contra a Costa Rica, no dia 27 de fevereiro, em Alajuela (CRC); contra a Venezuela, no dia 4 de março, em Toluca (MEX), e contra o próprio México, no dia 7, na Cidade do México.

Confira as convocadas da Seleção feminina

Goleiras

Lelê – Corinthians

Thaís – Benfica (POR)

Cláudia – Cruzeiro

Defensoras

Tarciane – Lyon (FRA)

Mariza – Tigres (MEX)

Thaís Ferreira – Corinthians

Lauren – Atlético de Madrid (ESP)

Yasmim – Real Madrid (ESP)

Fê Palermo – Palmeiras

Tamires – Corinthians

Gi Fernandes – Corinthians

Bela – PSG (FRA)

Meio-campistas

Duda Sampaio – Corinthians

Ana Vitória – Corinthians

Maiara – Angel City (EUA)

Brena – Palmeiras

Luana – Orlando Pride (EUA)

Atacantes

Kerolin – Manchester City (ING)

Bia Zaneratto – Palmeiras

Tainá Maranhão – Palmeiras

Gabi Zanotti – Corinthians

Jheniffer – Tigres (MEX)

Luany – Atlético de Madrid (ESP)

Jaque – Corinthians

Adriana – Al-Qadsiah (SAU)

Geyse – América (MEX)

