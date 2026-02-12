Vasco indica à Justiça não ter pretensão de devolver R$ 700 mil à Arena das Dunas

Estádio entra com ação para tentar reaver quantia paga ao Cruz-Maltino para jogar amistoso e clube carioca solicita acréscimo de R$ 300 mil / Crédito: Jogada 10

O Vasco trava um disputa judicial com a Arena das Dunas. Assim, o estádio tenta reaver R$ 700 mil que pagou adiantadamente para o Cruz-Maltino disputar um amistoso. O compromisso seria contra o Montevideu Wanderers, do Uruguai, em Natal, mas houve o cancelamento da partida em caráter amigável. Com isso, ao receber intimação da Justiça do Rio, o clube de São Januário pediu uma análise do reconhecimento para manter, de forma definitiva, a quantia. Inclusive, solicitou a avaliação para receber mais R$ 300 mil da administradora do estádio. Vale frisar que o valor total para a disputa do prélio era de R$ 1 milhão. O Gigante da Colina fez uma série de reivindicações que a Justiça incluiu no processo nesta semana. Entre os requerimentos, o clube carioca pediu a adição da Liga Universitária, uma das instituições responsáveis por organizar o amistoso. O Vasco também solicitou que o julgamento do processo movido pela Arena das Dunas conste que não houve descumprimento do acordo por sua parte

Na verdade, o Cruz-Maltino argumentou que a Liga Universitária é responsável por outro episódio em que houve “desacordos comerciais”. Deste modo, o clube de São Januário citou que a companhia prejudicou a realização do amistoso entre Defensa y Justicia, da Argentina, e o Santa Cruz. Na oportunidade, a instituição colocou a culpa na marca “Vitória Cup” atrelada ao torneio amistoso pelos casos que provocaram transtornos. Já o Cruz-Maltino definiu as situações como “falhas dos organizadores”.

Disputa judicial entre Vasco e Arena das Dunas O estádio construído para a Copa do Mundo de 2014 alega que o Cruz-Maltino promoveu “enriquecimento ilícito”. Afinal, o clube recebeu os R$ 700 mil de maneira adiantada para a disputa de um jogo amigável em Natal, porém que sofreu cancelamento. A partir disso, a administração do palco do eventual amistoso acusa o Vasco de se recusar a devolver a quantia. Já o clube de São Januário recorda que havia a promessa do pagamento de R$ 1 milhão pela partida. No entanto, o adversário da ocasião, o Montevideu Wanderers, foi o autor do pedido de cancelamento um dia antes da viagem ao Brasil. O clube uruguaio relatou que uma modificação no horário do voo de embarque da delegação prejudicou seu planejamento. Com isso, a sua decisão foi por desistir da viagem. Posteriormente, em uma definição inicial, a Justiça recusou solicitação da Arena das Dunas e exigiu que o Vasco formule e apresente sua defesa. Também estabeleceu que as partes tentem solucionar a divergência através de algumas conversas e tentarem alcançar um acordo.