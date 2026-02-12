Universidad Católica x Juventud: onde assistir, escalações e arbitragem

Universidad Católica x Juventud: onde assistir, escalações e arbitragemÚltimo confronto da primeira fase eliminatória define adversário do Guaraní-PAR
O último qualificado na primeira fase eliminatória da Libertadores 2026 será conhecido nesta quinta-feira (12). Em Quito, Universidad Católica e Juventud se enfrentam para saber quem se habilita a pegar o Guaraní, do Paraguai. Neste momento, os anfitriões tem a vantagem, já que ganharam em Montevidéu, por 1 a 0, podendo empatar o duelo derradeiro que se garantem na sequência do torneio. Aos uruguaios, resta vencer por um (pênaltis) ou dois tentos de dianteira para buscar a vaga no tempo regulamentar.
Onde assistir
A partida marcada para às 21h30 (de Brasília) tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Paramount+.
Como chega a Universidad Católica
Bem diferente do que ocorre em muitos países dentro e fora do continente, o calendário do Equador permite um processo de pré-temporada mais “folgado”. Não por acaso, o Campeonato Equatoriano começa apenas no próximo dia 20 de fevereiro. Dessa forma, o Trencito Azul não teve nenhum compromissso antes de definir se seguirá tendo calendário continental em 2026.
FOTO
Como chega o Juventud
Entre o primeiro e o segundo encontro com a Católica, a representação charrua estreou no Apertura do Campeonato Uruguaio com derrota para o Cerro Largo, por 1 a 0. Mesmo em início de temporada, o técnico Sebastián Méndez optou por usar uma equipe alternativa, situação onde promoveu a estreia do experiente zagueiro Martín Cáceres.
UNIVERSIDAD CATÓLICA x JUVENTUD
Libertadores 2026 – Primeira fase eliminatória (Jogo de volta)
Data e horário: 12/2/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito (EQU)
UNIVERSIDAD CATÓLICA: Romo; Anangonó, Cangá, Chancellor e Valencia; Rose, Clavijo, Cacciabue, Mejía e Díaz; Fajardo. Técnico: Diego Martínez.
JUVENTUD: Sosa; Barrandeguy, Cáceres, Pernicone e Más; Peralta, Chagas, Roldán e Sánchez; Larregui e Alaniz. Técnico: Sebastián Méndez.
Árbitro: Yael Falcón (ARG)
Assistentes: Sebastián Ranieri (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)
VAR: Pablo Dovalo (ARG)