Universidad Católica x Juventud: onde assistir, escalações e arbitragem

Último confronto da primeira fase eliminatória define adversário do Guaraní-PAR / Crédito: Jogada 10

O último qualificado na primeira fase eliminatória da Libertadores 2026 será conhecido nesta quinta-feira (12). Em Quito, Universidad Católica e Juventud se enfrentam para saber quem se habilita a pegar o Guaraní, do Paraguai. Neste momento, os anfitriões tem a vantagem, já que ganharam em Montevidéu, por 1 a 0, podendo empatar o duelo derradeiro que se garantem na sequência do torneio. Aos uruguaios, resta vencer por um (pênaltis) ou dois tentos de dianteira para buscar a vaga no tempo regulamentar. Onde assistir A partida marcada para às 21h30 (de Brasília) tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Paramount+.

Como chega a Universidad Católica Bem diferente do que ocorre em muitos países dentro e fora do continente, o calendário do Equador permite um processo de pré-temporada mais “folgado”. Não por acaso, o Campeonato Equatoriano começa apenas no próximo dia 20 de fevereiro. Dessa forma, o Trencito Azul não teve nenhum compromissso antes de definir se seguirá tendo calendário continental em 2026.