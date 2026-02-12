"Se for para tirar o Neymar da Copa, tira", torcida do Velo cobra elenco

Torcedores publicaram vídeo de cobrança ao elenco do Velo Clube no Instagram / Crédito: REPRODUÇÃO/TORCIDA GERAL DO VELO/INSTAGRAM

A semana decisiva do Velo Clube ganhou contornos de tensão extra. Membros de uma torcida organizada foram ao treino de quarta-feira (11/2) para cobrar o elenco antes do confronto contra o Santos, marcado para domingo (15/2), na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Paulista. E Neymar foi pauta. A partida é tratada como uma final para o clube de Rio Claro. Dentro da zona de rebaixamento, o Velo precisa vencer o Peixe para garantir a permanência na primeira divisão estadual. Do outro lado, o Santos pode contar com Neymar, que, segundo o planejamento da comissão técnica, deve fazer sua estreia na temporada 2026 após se recuperar de lesão.

Durante a cobrança, registrada em vídeo e publicada nas redes sociais da Torcida Organizada Geral do Velo, um dos torcedores pediu “raça” aos jogadores. Além disso, mencionou diretamente o atacante santista e falou até em tirar o camisa 10 da Copa do Mundo. “Preciso contar com cada um de vocês suando sangue lá. Se for para tirar o Neymar da Copa, tira aquele filho da p…da Copa. F…-se, mano. Tem que fazer o que for preciso para poder ganhar esse jogo, entendeu?”. O contexto esportivo explica a pressão. Afinal, o Velo chega à rodada final na 15ª colocação, com cinco pontos somados. Em sete jogos, a equipe venceu apenas uma vez, empatou duas e perdeu quatro. Ao lado da Ponte Preta, já rebaixada, o time tem o pior ataque do campeonato, com apenas dois gols marcados, além de uma defesa vazada sete vezes.