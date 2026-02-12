Terceiro dia de Mercato da Kings League é marcado por contratação bombástica

Nyvelados anunciou a chegada do ex-melhor jogador do mundo de futsal. Competição se aproxima do fim da janela / Crédito: Jogada 10

O terceiro dia do Mercato da Kings League, realizado nesta quarta-feira (11/2), foi marcado por mais um capítulo da novela envolvendo Nicollas Nascimento, além de diversas movimentações no mercado e um anúncio de impacto protagonizado pelo Nyvelados. A principal notícia da noite veio do time presidido por Nyvi Estephan, que confirmou a contratação de Ferrão. Tricampeão do prêmio de melhor jogador do mundo de futsal, o atacante de 35 anos vinha atuando no futsal europeu e decidiu mudar de modalidade para disputar a Kings League. Aliás, a chegada do atleta, um dos maiores nomes da história do salão, está sendo considerada uma das contratações mais bombásticas do Mercato até o momento.

Enquanto isso, a situação de Nicollas Nascimento ganhou novos desdobramentos. Com três equipes interessadas em contar com o atacante, o G3X optou por deixar a disputa, alegando que houve um desacordo entre as partes envolvidas na negociação. O Dibrados, que atualmente detém o passe do jogador, acionou uma cláusula de proteção contratual para evitar a perda imediata do atleta. Assim, o futuro do atleta será definido apenas nesta quinta-feira (12/2), último dia do Mercato da Kings League.

Além da novela, o dia acabou sendo movimentado por conta de diversas transferências. Contudo, o Mercato entra no seu último dia nesta quinta-feira (12/2), onde os times vão revelar seus elencos completos para o segundo split. Confira todas as transferências do terceiro dia de Mercato da Kings League: Paulo Henrique, agente livre, assinou com a Loud Juvenal, agente livre, saiu do DR7 e assinou com o Desimpain

William Costa, cláusula de rescisão paga junto ao Nyvelados, reforço do Desimpain Ferrão, nova aquisição do Nyvelados Douglas Doth, cláusula de rescisão paga junto ao Nyvelados, reforço do Fluxo

Jeferson Titon, cláusula de rescisão paga junto à Furia, reforço do Fluxo Rafa Souza, agente livre, saiu do FWZ e assinou com o Capim FC Lucas Hector, agente livre, saiu do Dendele e assinou com o Capim FC