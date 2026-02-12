Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sterling é anunciado por novo clube e vai jogar fora da Inglaterra

Sterling é anunciado por novo clube e vai jogar fora da Inglaterra

Após rescindir com o Chelsea, atacante de 31 anos assina até o fim da temporada e inicia nova etapa da carreira sob o comando de Van Persie
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Raheem Sterling está de casa nova. Depois de rescindir contrato com o Chelsea e ficar livre no mercado, o atacante inglês de 31 anos acertou com o Feyenoord nesta quinta-feira (12). Ele assinou vínculo até o fim da temporada e será comandado por Robin van Persie. O clube holandês anunciou a contratação nas redes sociais.

LEIA MAIS: Em fim de contrato, Lewandowski aguarda eleições do Barça para definir futuro

Sterling chegou ao Chelsea em 2022 por 56 milhões de euros (R$ 347 milhões). Em duas temporadas no clube londrino, trabalhou com quatro técnicos diferentes: Thomas Tuchel, Graham Potter, Frank Lampard e Mauricio Pochettino. Nesse período, disputou 81 partidas e marcou 19 gols.

Com a chegada de Enzo Maresca para a temporada 2024/25, o atacante perdeu espaço e acabou sendo avisado de que não fazia parte dos planos. Dessa forma, acabou emprestado ao Arsenal, onde atuou 28 vezes, marcou um gol e deu cinco assistências. Sua última partida pelo Chelsea foi em 19 de maio de 2024, quando balançou as redes na vitória por 2 a 1 sobre o Bournemouth. Por outro lado, o último jogo oficial da temporada passada aconteceu em 25 de maio, na vitória do Arsenal sobre o Southampton, pela Premier League.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar