São Paulo avança por Cauly e encaminha empréstimo junto ao Bahia

Sem espaço em Salvador, meia surge como reforço para o setor criativo e atende a novo pedido de Hernán Crespo
O São Paulo está perto de fechar a contratação do meia Cauly, atualmente no Bahia. O jogador deve chegar ao Morumbis por empréstimo até o fim da temporada. A informação foi publicada inicialmente pelo ”ge”.

Após tentativas frustradas no começo do ano, o Tricolor retomou as conversas e encontrou um cenário mais favorável. Na ocasião, o Bahia havia recusado uma proposta são-paulina. Agora, com menos espaço no elenco baiano, o meia se tornou uma oportunidade de mercado.

A chegada de Cauly atende a um pedido direto de Hernán Crespo. Mesmo após a vitória sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (11/2), o treinador argentino voltou a cobrar reforços para qualificar o meio-campo e ampliar as opções de criação da equipe.

O nome do atleta não é novidade no radar de clubes do eixo. Afinal, ao fim da temporada de 2023, Cauly chegou a despertar o interesse do Palmeiras. Ainda assim, permaneceu no Bahia e renovou contrato por mais dois anos, com vínculo válido até 2028.

Em 2025, o meia disputou 63 partidas oficiais, sendo 31 como titular. Aliás, ao longo do ano, marcou quatro gols, distribuiu seis assistências e acumulou 2.831 minutos em campo, números que reforçam sua regularidade.

Formado no futebol alemão, Cauly iniciou a carreira no FC Köln. Depois, passou por Fortuna Düsseldorf, Duisburg e Paderborn. Fora da Alemanha, atuou por quatro temporadas no Ludogoretz, da Bulgária, antes de chegar ao Bahia, em 2023, onde rapidamente ganhou protagonismo no cenário nacional.

