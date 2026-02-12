São Paulo avança para renovar com Luciano até 2027

Conversas estão em estágio final, atacante é visto como liderança interna e anúncio pode ocorrer nos próximos dias / Crédito: Jogada 10

O São Paulo está próximo de assegurar a permanência de Luciano por mais tempo no Morumbis. As negociações entre a diretoria tricolor e os representantes do atacante evoluíram nas últimas semanas e caminham para um desfecho positivo, com a ampliação do contrato até o fim de 2027. A informação foi divulgada primeiramente pela ”Espn” e confirmada pelo J10. O entendimento entre as partes está sendo tratado internamente como encaminhado, restando apenas a assinatura para o novo vínculo. A expectativa é de que o anúncio aconteça nos próximos dias, encerrando um processo considerado delicado nos bastidores do clube.

A avaliação da cúpula são-paulina é de que Luciano segue sendo peça relevante no elenco, tanto pelo papel de liderança no vestiário quanto pela contribuição técnica dentro de campo, com participação direta em gols e assistências. Por esse conjunto de fatores, a diretoria priorizou a renovação.

Luciano quer ficar no São Paulo O cenário exigia atenção. A partir do meio do ano, o atacante estaria apto a assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Assim, poderia deixar o São Paulo sem custos ao fim do vínculo atual. Durante esse período, Luciano recebeu sondagens de equipes do Oriente Médio e também de outros mercados internacionais. Contudo, apesar do interesse externo, a preferência do jogador sempre foi pela continuidade no Tricolor. Ainda assim, a negociação está sendo conduzida com cautela, especialmente em razão da situação financeira do clube, que buscava evitar que a renovação se transformasse em uma longa novela ou em um eventual leilão. Contratado em 2020, Luciano se consolidou como uma das referências do elenco ao longo das últimas temporadas. Em 2026, o atacante já entrou em campo dez vezes, com três gols marcados e uma assistência.